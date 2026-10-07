Antalya\'da 26 okuldan yaklaşık 6 bin öğrenci Gazze için slogan atmadan yürüdü

ANTALYA'da Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve dünyanın sessizliğine dikkati çekmek amacıyla 'Gazze İçin Sessiz Çığlıklar Yürüyüşü' düzenlendi. 26 imam hatip okulundan yaklaşık 6 bin öğrenci, slogan atmadan ve konuşmadan Kapalı Yol'dan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Antalya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdulkadir Göç, "Biz bugün bağırmadık. Çünkü Gazze'de çocukların çığlığı bizim sesimizden daha büyüktü" dedi.

Antalya İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle 'Gazze İçin Sessiz Çığlıklar Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Yürüyüşe, Antalya'nın 5 merkez ilçesinde bulunan 26 imam hatip ortaokulu ve lisesinden yaklaşık 6 bin öğrenci katıldı. Öğrencilerin yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler yürüyüşte yer aldı.

SESSİZCE YÜRÜDÜLER

Kapalı Yol'dan başlayan etkinlikte öğrenciler, ellerinde Gazze ve Filistin'e ilişkin mesajların yer aldığı dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüdü. Slogan atmadan ve konuşmadan gerçekleştirilen yürüyüşte binlerce öğrencinin sessizce ilerlemesi dikkati çekti. Öğrenciler, Gazze'de hayatını kaybeden sivillere ve özellikle çocukların yaşadığı acılara dikkati çekmek amacıyla dünyanın sessizliğine kendi sessizlikleriyle karşılık verdi. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasıyla sona erdi.

'BİR ÇOCUK DAHA ÖLÜRKEN İNSANLIK DAHA NE KADAR SUSABİLİR?'

Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yapan Antalya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdulkadir Göç, yürüyüşün Gazze'de yaşananlara karşı vicdani bir duruş olduğunu söyledi. Göç, "Bugün burada, sözün tükendiği yerde vicdanı konuşturmak için toplandık. Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve dünyanın bu zulüm karşısındaki sessizliğine karşı sessiz bir çığlık olmak için yürüdük" dedi.

Yürüyüşün neden sessiz gerçekleştirildiğini anlatan Göç, "Biz bugün bağırmadık. Çünkü Gazze'de çocukların çığlığı bizim sesimizden daha büyüktü. Biz bugün slogan atmadık. Çünkü yıkılmış evlerin sessizliği bütün sloganlardan daha ağırdı. Biz bugün sadece yürüdük. Ama attığımız her adım dünyanın vicdanına bırakılmış bir soru oldu. Bir çocuk daha ölürken insanlık daha ne kadar susabilir?" diye konuştu.

'GAZZE İNSANLIĞIN SINAVIDIR'

Gazze'de yaşananların yalnızca bölgesel bir mesele olmadığını savunan Göç, "Bugün Gazze'de yaşananlar yalnızca bir coğrafyanın değil, insanlığın sınavıdır" dedi. Göç, çocukların, annelerin ve sivillerin yaşadığı acılara dikkati çekerek, "Bir çocuğun milliyeti yoktur. Bir annenin gözyaşının dini yoktur. Bir bebeğin hayatının sınırı haritalarla çizilemez. Masumiyetin adresi olmaz" diye konuştu.

Yürüyüşe katılan öğrencilerin Gazze'deki çocuklara doğrudan ulaşamasalar da yaşananlara kayıtsız kalmadıklarını göstermek amacıyla yürüdüklerini belirten Göç, "Onlar Gazze'ye ulaşamayabilirler. Bir çocuğun elinden tutamayabilirler. Yıkılmış bir evin taşlarını kaldıramayabilirler. Ama bugün şunu söylediler; 'Sizi görmezden gelmeyeceğiz'" diye konuştu.

'BİZ BURADAYDIK, GAZZE'Yİ UNUTMADIK'

Tarihin kendilerine yönelttiği 'Zulüm karşısında siz neredeydiniz?' sorusuna gençlerin bugünden yanıt verdiğini belirten Göç, "Bizim cevabımız nettir, biz buradaydık. Biz gördük, biz susturulmak istenen vicdanın yanında durduk. Biz Gazze'yi unutmadık. Gazze unutulmayacak. Çocukların çığlığı unutulmayacak. Annelerin gözyaşı unutulmayacak. Katil İsrail'in işlediği zulüm unutulmayacak. ve insanlığın bu sınavı unutulmayacak. Çünkü tarih sadece yapılanları değil, yapılanlar karşısında susanları da yazacaktır" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN BOYKOT ÇAĞRISI

Yürüyüşe katılan öğrenciler de Gazze'de yaşananlara dikkati çekti. Öğrencilerden Salih Mert Zengin (12), Filistin'e destek vermek amacıyla yürüyüşe katıldıklarını belirterek, "İsrailliler 3 yıl önce bugün Filistinlilere zulmettiler. Biz de bugün Filistin'e destek olmak için burada toplandık. Filistin'e zulmettikleri kadar biz de İsrail'in mallarını almadan İsrail'e karşı duralım" diye konuştu. Öğrencilerden Kübra İnal (12) ise Filistin'e destek olmak için yürüyüşe katıldığını belirterek, "İsrail ürünlerini boykot edelim, onlara para vermeyelim" dedi.