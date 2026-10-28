Antalya'da 29 Ekim kutlamaları Başkan Vekili Özdemir'in çelenk sunumuyla başladı - Son Dakika
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Antalya'da 29 Ekim kutlamaları Başkan Vekili Özdemir'in çelenk sunumuyla başladı

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Antalya\'da 29 Ekim kutlamaları Başkan Vekili Özdemir\'in çelenk sunumuyla başladı
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Antalya\'da 29 Ekim kutlamaları Başkan Vekili Özdemir\'in çelenk sunumuyla başladı
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Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreniyle başladı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törenin ardından kutlamalar 30 Ekim'de fener alayı ve Semicenk konseriyle sürecek.

(ANTALYA) - Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreni ile başladı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen çelenk sunma törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya milletvekilleri, Antalya Garnizon Komutanı, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Özdemir de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

KUTLAMALAR FENER ALAYI VE SEMİCENK KONSERİ İLE SÜRECEK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 30 Ekim Cuma günü saat 19.00'da Konyaaltı Varyant'tan Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürecek fener alayı ve ardından saat 20.30'da Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Semicenk konseri gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA
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