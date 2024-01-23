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Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Antalya'da saat 23.04'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Akdeniz'in Kumluca açıkları olan deprem yerin 38,82 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

23.01.2024 - 23:18,  Güncelleme: 07:58
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Antalya'da akşam saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ANTALYA'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Antalya'da saat 23.04'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Akdeniz'in Kumluca açıkları olan deprem yerin 38,82 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı Antalya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Antalya\'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Kumluca, Akdeniz, Antalya, Deprem, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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