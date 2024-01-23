Antalya\'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Antalya'da akşam saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antalya'da saat 23.04'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Akdeniz'in Kumluca açıkları olan deprem yerin 38,82 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı Antalya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
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