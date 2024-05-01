Antalya'da 4. Aşama Raylı Sistem Hattı İhalesi Yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da 4. Aşama Raylı Sistem Hattı İhalesi Yapıldı

Antalya\'da 4. Aşama Raylı Sistem Hattı İhalesi Yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan ve kenti metro ile tanıştıracak olan 4. Aşama Konyaaltı-Varsak Raylı Sistem Hattı'nın ihalesi yapıldı. Yaklaşık maliyeti 12 milyar 450 milyon lira olarak açıklanan projeye 5 firma teklif sundu.

01.05.2024 10:10  Güncelleme: 10:19
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan ve kenti metro ile tanıştıracak olan 4. Aşama Konyaaltı-Varsak Raylı Sistem Hattı'nın ihalesi yapıldı. Yaklaşık maliyeti 12 milyar 450 milyon lira olarak açıklanan projeye 5 firma teklif sundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde  4. Aşama Konyaaltı-Varsak Raylı Sistem Hattı için çıkılan e-ihaleye 5 firma katıldı. Bir firmanın dosyası yetersiz olduğu için dört firmanın teklifi geçerli sayıldı. 4. Aşama Raylı Sistem Hattı İhalesi, ihale komisyonunun teklif dosyalarını detaylı incelemesi ve değerlendirmesinden sonra sonuçlanacak.

4. Aşama Raylı Sistem Hattı'nın ilk etabı, Konyaaltı ilçesinde Akdeniz Bulvarı'ndan (Serbest bölge) başlayacak. Akdeniz Bulvarı üzerinden Atatürk Bulvarı'nı takip edecek hat, Antalyaspor Kavşağı'ndan sonra yerin 30 metre altına girecek. Yer altından Meltem'e dönerek, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ve Defterdarlık önüne ulaşacak. Yine yeraltından Güllük-100. Yıl'ı keserek Muratpaşa Cami'ne uzanacak hat, Antalya Büyükşehir Belediyesi önünden geçtikten sonra Kızılırmak Caddesi üzerinde yerin üstüne çıkarak Kepez Belediyesi önünden Sakarya Bulvarı Kavşağı'nda 3. Aşama Raylı Sistem Hattı'na bağlanacak.

6 BATTI ÇIKTI, 16 DURAK VE 14 ADET ÜST GEÇİT YAPILACAK

Hattın ilk etabının ihalesi ile 17 adet tramvay aracı, vagon temini de yapılacak. Proje kapsamında 6 battı çıktı kavşak, 11 hemzemin ve 5 yeraltı durağı olmak üzere 16 durak, 14 yaya üstgeçidi yer alacak. Projede Antalyaspor ile Falez Kavşağı arasındaki taşıt yolu yer altına alınarak uygulanacak 100. Yıl Yaşam Alanı projesiyle, yeni bir yeşil alan ve kültür-sanat merkezi kazandırılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 4. Aşama Raylı Sistem Hattı İhalesi Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 4. Aşama Raylı Sistem Hattı İhalesi Yapıldı - Son Dakika
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