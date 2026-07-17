Antalya\'da 40 Derece Sıcaklık

HAVA sıcaklığının 40 dereceye yükseldiği Antalya'da nem yüzde 21 ölçüldü. Sıcaktan bunalanların serinlemek için tercih ettiği sahillerde deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece kaydedildi.

Antalya'da sabah saatlerinde 35 derece ölçülen hava sıcaklığı, öğle vaktinde 40 dereceye ulaştı. Nemin yüzde 21 olduğu kentte kuzey yönlü rüzgar nedeniyle kuru ve sıcak hava etkili oldu. Sıcaktan bunalıp, denizde serinlemek isteyenler sahilleri doldurdu. Yüzerek serinlemeye çalışanlar su sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı denizde kulaç attı. Sahile gelenlerden bazıları plaj şemsiyesi altında, şezlongda vakit geçirdi.

Kentte hava sıcaklığının yarın en yüksek 38, pazar günü 35 derece olacağı tahmin ediliyor.