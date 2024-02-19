Antalya'da 6 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da 6 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı

Antalya\'da 6 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılan operasyonda, valizde ve seyahat yastığının içerisine gizlenmiş 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

19.02.2024 15:35
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Antalya'nın Kepez ilçesinde 6 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kepez ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, valizde ve seyahat yastığının içerisine gizlenmiş 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.İ, R.G. ve K.G. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 6 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 6 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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