Antalya'da 7. Geleneksel Veteranlar Badminton Şenliği Başladı - Son Dakika
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Antalya'da 7. Geleneksel Veteranlar Badminton Şenliği Başladı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 35 yaş ve üzeri sporculara yönelik '7. Geleneksel Veteranlar Badminton Şenliği', Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda başladı. Şenlik, 30 Haziran'a kadar sürecek ve Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurtdışından gelen sporcuların katılımıyla gerçekleşecek.

28.06.2024 10:20  Güncelleme: 12:07
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(ANTALYA)- Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 35 yaş ve üzeri sporculara yönelik '7. Geleneksel Veteranlar Badminton Şenliği', Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda başladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya Badminton Temsilciliği ile bu yıl 7'nci kez düzenlediği, 150 sporcunun yarışacağı 'Geleneksel Veteranlar Badminton Şenliği', 30 Haziran'a kadar sürecek. Müsabakada Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen veteranların yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova, Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan ve Vietnam'dan da sporcular yer alıyor.

Uludağ Üniversitesi emekli öğretim üyesi olan 76 yaşındaki Mehmet Yavaş, ileri yaş grubuna hitap eden sporların azalmasından duyduğu üzüntüyü, "Ülkemizde özellikle veteranlara yönelik sporların azalması nerdeyse 35 yaş üzeri sporcuların yok olmasına neden oluyor" diyerek dile getirdi. Yavaş, Belediye'nin veteranlara yönelik sporlara ön ayak olmasından mutluluk duyduğunu belirtti ve bu konuda tüm belediyelerin duyarlı olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Zehra Certel, her yıl yaz aylarında yapılan badminton şenliğinde, Türkiye'nin birçok yerinden gelen arkadaşlarıyla buluşma fırsatı bulduklarını, maçlarda güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde beden eğitimi öğretmenliği yapan, aynı zamanda Certel'in de eski öğrencisi olan 36 yaşındaki Sinan Rusuk ise bu tür organizasyonların kendilerine motivasyon sağladığını belirterek, "Çok keyifli, böyle organizasyonlar biz sporcular için özellikle de veteran sporcular için çok kıymetli" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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