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Antalya'da amcasının oğlunu silahla vurarak öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da amcasının oğlunu silahla vurarak öldüren zanlı yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaatta çalışan T.A, alacak verecek meselesi nedeniyle amcasının oğlu Yusuf A'yı silahla vurarak öldürdü. Zanlı, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Olay yerinde fenalaşan Yusuf A'nın ağabeyi ise telefonla arayarak kardeşinin cesediyle karşılaştı.

Antalya\'da amcasının oğlunu silahla vurarak öldüren zanlı yakalandı
23.01.2024 - 23:41,  Güncelleme: 23:42
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Antalya'nın Kepez ilçesinde amcasının oğlunu silahla vurarak öldüren zanlı, yakalandı.

İnşaatta çalışan T.A, aralarında alacak verecek meselesi bulunan amcasının oğlu Yusuf A'yı (42), Güneş Mahallesi 6045 Sokak'taki boş araziye çağırdı.

Burada kuzenini silahla vurarak öldüren T.A, bölgeden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucu zanlı yakalandı. Aramada, zanlının araziye attığı tabanca da bulundu.

Telefonla aradığı kardeşi Yusuf A'nın boş arazide cesediyle karşılaşan ağabeyi, olay yerinde fenalaştı.

İnşaatta çalıştığı öğrenilen 3 çocuk babası Yusuf A'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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