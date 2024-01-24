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Antalya'da amcasının oğlunu silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da amcasının oğlunu silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda, T.A. isimli zanlı amcasının oğlu Yusuf A'yı silahla vurarak öldürmüştür. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve sulh ceza hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştır. Zanlı ifadesinde, maktulün borsa ve Forex'te zarar ettiği için tefecilerden aldığı borçları ödediğini ve olay günü ailece toplanan paraların akıbetini sorduğunu belirtmiştir. Zanlı, maktulün kendisine küfür etmesi ve elini beline atması üzerine silahını çekerek ateş ettiğini iddia etmektedir.

Antalya\'da amcasının oğlunu silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
24.01.2024 - 16:25,  Güncelleme: 16:30
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Antalya'nın Kepez ilçesinde amcasının oğlunu silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Güneş Mahallesi'ndeki boş arazide kuzeni Yusuf A'yı silahla vurarak öldüren T.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

T.A'nın emniyetteki ifadesinde, Diyarbakırlı geniş bir aile olarak Antalya'da inşaatlarda sıvacılık yaptıklarını, kazanılan paraların kuzenin de toplandığını, maktulün borsa ve Forex'te işlem yaparak zarar ettiğini, tefecilerden aldığı borçları kendisine verdikleri paralarla ödediğini söylediği öğrenildi.

Zanlı ifadesinde, olay günü ailece topladıkları 40 milyon liranın akıbetini sorduğunu, maktulün kendisine küfür ederek elini beline attığını, bunun üzerine silahını çekerek ateş ettiğini öne sürdü.

Kepez ilçesinde inşaatta çalışan T.A, dün, aralarında alacak verecek meselesi bulunan amcasının oğlu Yusuf A'yı (42), Güneş Mahallesi 6045 Sokak'taki boş arazide silahla vurup kaçmıştı. Yusuf A, hayatını kaybetmiş, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu zanlı yakalanmış, araziye attığı tabanca da bulunmuştu.

Kaynak: AA
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