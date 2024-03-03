Antalya'da bahar havası, sıcaklığı hisseden denize koştu - Son Dakika
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Antalya'da bahar havası, sıcaklığı hisseden denize koştu

Antalya'da hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasıyla adeta bahar havası yaşandı. Sıcaklık değerleri karşısında kendisini dışarı atanlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda kişinin ise yüzdüğü görüldü. Türkiye'nin doğu illeri soğuk ve karlı hava ile mücadele ederken turizm kenti Antalya'da sıcaklık 20 dereceleri bularak adeta bahar havası yaşandı. Hafta sonuyla birlikte yerli yabancı birçok kişi sahil ve parklarda yoğunluk oluşturdu. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de ziyaretçi akınına uğradı. Deniz suyu sıcaklığının 19 dereceye ulaşmasıyla birlikte birçok kişinin Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı. Sahildeki yoğunluk bugün düzenlenen ve binlerce kişinin katılım gösterdiği 19'uncu kez koşulan ve Türkiye'nin en büyük lifestyle maraton ile daha da arttı. Koşunun ardından çok sayıda kişi soluğu Akdeniz'in mavi sularında ve sıcak kumsalında aldı. Sahildeki yoğunluk ve sporcuların kürek etkinliği dron ile de görüntülendi. Maratona katılmak için İstanbul'dan Antalya'ya gelen ve ardından denize koşarak yüzen Emre Köroğlu, 'Hava biraz esse de deniz suyu sıcaklığı iyi. Maratondan buraya geldik. Hava çok güzel, denize girdik. Denize girince kendimize geldik. İstanbul'un ardından Antalya güzel geldi' dedi.

03.03.2024 15:49
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Antalya'da bahar havası, sıcaklığı hisseden denize koştu

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu

ANTALYA - Antalya'da hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasıyla adeta bahar havası yaşandı. Sıcaklık değerleri karşısında kendisini dışarı atanlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda kişinin ise yüzdüğü görüldü.

Türkiye'nin doğu illeri soğuk ve karlı hava ile mücadele ederken turizm kenti Antalya'da sıcaklık 20 dereceleri bularak adeta bahar havası yaşandı. Hafta sonuyla birlikte yerli yabancı birçok kişi sahil ve parklarda yoğunluk oluşturdu. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de ziyaretçi akınına uğradı. Deniz suyu sıcaklığının 19 dereceye ulaşmasıyla birlikte birçok kişinin Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı. Sahildeki yoğunluk bugün düzenlenen ve binlerce kişinin katılım gösterdiği 19'uncu kez koşulan ve Türkiye'nin en büyük lifestyle maraton ile daha da arttı. Koşunun ardından çok sayıda kişi soluğu Akdeniz'in mavi sularında ve sıcak kumsalında aldı. Sahildeki yoğunluk ve sporcuların kürek etkinliği dron ile de görüntülendi.

Maratona katılmak için İstanbul'dan Antalya'ya gelen ve ardından denize koşarak yüzen Emre Köroğlu, "Hava biraz esse de deniz suyu sıcaklığı iyi. Maratondan buraya geldik. Hava çok güzel, denize girdik. Denize girince kendimize geldik. İstanbul'un ardından Antalya güzel geldi" dedi.

Antalya\'da bahar havası, sıcaklığı hisseden denize koştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da bahar havası, sıcaklığı hisseden denize koştu - Son Dakika

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