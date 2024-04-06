Antalya'da Bayram Trafik Yoğunluğuna Hazırlık

Antalya bayramdaki trafik yoğunluğuna hazır
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hekimoğlu şehre gelen sürücülere çiçek verip kurallar konusunda uyardı
ANTALYA - Her yıl milyonlarca turistin tatil için geldiği Antalya'da, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla iç pazar da hareketlendi. Bu çerçevede kentin giriş çıkış noktalarındaki denetimler sıklaştırıldı.
9 günlük Ramazan bayramı tatilinde vatandaşların en fazla tercih edeceği iller arasında yer alan ve yaklaşık 2 milyon kişinin gelmesinin beklendiği turizm kenti Antalya'da, tatilcilerin güvenli yolculuğu için havadan ve karadan denetimler sıklaştırıldı. Özellikle bayramlarda meydana gelen trafik kazalarının önüne geçilmesi için İl Jandarma Komutanlığı ile Antalya Emniyet Müdürlüğü bir dizi önlemler aldı.
Trafik ekiplerinin özellikle Gazipaşa'ndan Patara'ya kadar 10 noktada kontrol bölgeleri kurduğu, şuana kadar olumsuz bir olayın yaşanmadığı belirtildi. Ekipler drone ve cayrokopter ile de havadan sahil hattı boyunca denetimler yapacakları öğrenildi.
Uygulamaların amacının ceza yazmak olmadığı, vatandaşların uyarılarak, herhangi bir yaralanma yada ölüm olayının yaşanmaması için çaba sarf edildiğine dikkat çekildi.
Bu çerçevede İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Döşemealtı ilçesindeki Kovanlık uygulama noktasında polis ve jandarma ekipleri, birlikte çalışma yaptı. Farklı illerden gelen araçları durduran ekipler, plaka sorgulama, sürücü ve araçtaki yolcuların genel bilgi taramasını yaptı, emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulundu. Uygulamada, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, sürücü ve yolculara, iyi yolculuklar diledi ve özellikle emniyet kemerlerinin takılması noktasında uyarıda bulundu. Hekimoğlu, ailelere çiçek ve bilgilendirici broşürler hediye etti.
Sürücü Serhat Tez," Burdur'dan ailemizin yanına ziyarete geliyoruz. Kurallara uyuyoruz. Emniyet kemerimizi takıp, hız sınırlarına uyuyoruz" dedi.
"Sürücüler dikkatli olsun"
Ankara'dan gelen Orkun Cecelioğlu, "Gelirken yolda hiçbir sıkıntı görmedik. 4 gün boyunca otelde kalacağız. Yolda dikkatli olmak lazım ve hız limitlerine uymalıyız. Hemen her yerde hız sınırı ve kontrol yapıyorlar. Tüm sürücülerin dikkatli olmasını istiyorum" diye konuştu.
İstanbul'dan yola çıkan Tunahan Öztaş, "Sahur vakti çıktık, bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Yolda küçük çaplı kazalar vardı. 9 gün boyunca Antalya'dayız"ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Bayram Trafik Yoğunluğuna Hazırlık - Son Dakika
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