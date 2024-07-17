Antalya\'da Belediye Restoranında Yangın Çıktı

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ANTALYA'da bir parktaki belediyeye ait restoran, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi 957 Sokak'taki Hayat Park'ta bulunan Konyaaltı Belediyesi'ne ait restoranda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Restoranın bacasından çıkan yoğun dumanı gören belediye çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Restoranın ızgara bacasından çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıya yayıldı. Yangının büyümesiyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de sevk edildi. Orman ekipleri, yangına helikopter ile müdahale etti. TOMA'ların yanı sıra belediye çalışanları ve vatandaşlar da yangını söndürmek için çaba gösterdi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede tüm restoranı saran yangının parktaki ağaçlara sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin çalışmalarını, parka gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da takip etti. Yangın sırasında restoranda müşteri bulunmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.