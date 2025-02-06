Antalya\'da Beydağları Sahil Milli Parkı\'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

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KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde saat 13.00 sıralarında çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 2 ekskavatör, dozer ve 115 personel, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 7 itfaiye aracı, 5 arazöz ve 24 personel, Konyaaltı Belediyesi'nden 1 arazözün yanı sıra Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'ların da katıldığı çalışmaların ardından saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.