Antalya'da Bıçaklı Cinayet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Bıçaklı Cinayet

Antalya\'da Bıçaklı Cinayet
18.02.2026 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunus Emre Çetin, tartıştığı İlhan Çobanoğlu'nu bıçaklayarak öldürdüğünü kabul etti.

ANTALYA'da çıkan tartışmada internetten tanıştığı İlhan Çobanoğlu'nu (26) bıçaklayarak öldüren Yunus Emre Çetin (21), emniyetteki ifadesinde, "Evden içeri girer girmez İlhan, bıçakla bana saldırdı. Boğuşunca bıçak yere düştü. Kendimi savunmak için bıçağı alıp vurdum ve kaçtım" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 846 Sokak'taki 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İlhan Çobanoğlu, iddiaya göre bir süre önce internetten tanıştığı Yunus Emre Çetin'i evine davet etti. Akşam saatlerinde bir araya gelen Çobanoğlu ve Yunus Emre Çetin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, çıkan Çetin., mutfaktan aldığı bıçakla Çobanoğlu'nu yüzünden ve sırtından bıçakladı. Çobanoğlu ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. Çobanoğlu'ndan haber alamayıp eve gelen arkadaşları, kapı açılmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

İçeri giren ekipler, evde kanlar içerisinde hareketsiz halde bulunan Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, dairede ve apartman çevresinde detaylı çalışma yaptı. İlhan Çobanoğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Cansız beden, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

2 SAATTE YAKALANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kaçış güzergahını belirledi. Yunus Emre Çetin., olaydan yaklaşık 2 saat sonra Aksu ilçesinde yakalandı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan Çetin, bugün sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen Çetin, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ KABUL ETTİ

Emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini kabul eden Yunus Emre Çetin'in, "Evden içeri girer girmez İlhan, bıçakla bana saldırdı. Boğuşunca bıçak yere düştü. Kendimi savunmak için bıçağı alıp vurdum ve kaçtım" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Antalya, Cinayet, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Bıçaklı Cinayet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri
Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika’da çatışma istemiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'da çatışma istemiyoruz
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Asensio, eski hocasını pişman etti Asensio, eski hocasını pişman etti
Mahsun J dizisi sona erdi Mahsun J dizisi sona erdi
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek Katılım için bir tek şartları var Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var
İsrail, Hamas’a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak

15:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Galatasaray'ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
15:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
15:05
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
14:54
Erdoğan’dan komisyon raporuna ilk yorum Süreç için yeni adres verdi
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:41
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
14:22
Erdoğan’dan 2 milletvekiline konuşma yasağı Biri eski CHP’li
Erdoğan'dan 2 milletvekiline konuşma yasağı! Biri eski CHP'li
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
13:49
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 15:51:21. #.0.5#
SON DAKİKA: Antalya'da Bıçaklı Cinayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.