Antalya'da Bıçaklı Saldırı: Eski Sevgili Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Bıçaklı Saldırı: Eski Sevgili Yaralı

Antalya\'da Bıçaklı Saldırı: Eski Sevgili Yaralı
17.08.2025 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezaevinden çıkan Muhammet Mustafa D., eski sevgilisi ve erkek arkadaşını bıçakla yaraladı.

Antalya'da cezaevinden dün tahliye olan Muhammet Mustafa D. (46), evine gittiği eski sevgilisi Züleyha K. ile yanında bulunan erkek arkadaşı Uğur D.'yi bıçakla yaraladı. Olay yerinden kaçan şüphelinin, cezaevindeyken eski sevgilisini tehdit ettiği de öğrenildi.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi 6711 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katına meydana geldi.

BIÇAKLA SALDIRDI

Cezaevinden dün tahliye edilen Muhammet Mustafa D., eski kız arkadaşı Züleyha K.'nın (36) yaşadığı apartmana gidip, zile baştı. Züleyha K. ve erkek arkadaşı Uğur D. (44) kapıyı birlikte açtı. Eski sevgilisini erkek arkadaşı ile gören Muhammet Mustafa D., cebinden çıkardığı bıçakla ikiliye saldırdı.

DURUMLARI AĞIR

Saldırganın art arda bıçak darbeleri üzerine ikili, çığlık atarak çevreden yardım istedi. Züleyha K. ve Uğur D., aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan Muhammet Mustafa D., ise olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Züleyha K., Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karnından aldığı bıçak darbeleri nedeniyle çok kan kaybettiği öğrenilen kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Uğur D.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi..

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çevrede geniş çaplı arama başlattı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

KOMŞULARI BIÇAKLI SALDIRIYI ANLATTI

Saldırı anına tanık olan komşulardan Bülent Özkan, "Binadaydım ben, çığlık seslerini duydum. Bir kişi kaçıyordu, bir kişi de 'Bıçaklandım' diye bağırıyordu. O kadarını gördüm. Sonra olay yerine gidip ambulansı aradım. Kadın yaralıydı" dedi.

Bir başka mahalle sakini Gözde Beylik ise "Bağrışlara çıktık. 'Abi yardım edin' diye bağırıyordu. Biz tampon yaptık, hemen ambulansı çağırdık. Kadın karnından bıçaklanmıştı, çok kan kaybediyordu. Duyduğumuza göre bu kişi cezaevindeyken kadını ölümle tehdit etmiş. Onlar evde yokken apartmana girip pusuda beklemiş" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre saldırgan Muhammet Mustafa D.'nin, cezaevindeyken eski sevgilisi Züleyha K.'yı ölümle tehdit ettiği de öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Bıçaklı Saldırı: Eski Sevgili Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı
Sahte denklik skandalı 17 yıllık öğretmenin yapmadığı kalmamış Sahte denklik skandalı! 17 yıllık öğretmenin yapmadığı kalmamış
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Marmara depreminin “batık şehri“ 26 yıl sonra görüntülendi Marmara depreminin "batık şehri" 26 yıl sonra görüntülendi
Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin’in efsane atışması yıllar sonra geri döndü Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'in efsane atışması yıllar sonra geri döndü
Anlaşmanın eli kulağında Fenerbahçe’nin Dorgeles Nene için yaptığı teklifi ortaya çıktı Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene için yaptığı teklifi ortaya çıktı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Marmara Denizi’ndeki “sessiz“ deprem tehlikesi 1766’dan beri harekete geçmedi Marmara Denizi'ndeki "sessiz" deprem tehlikesi! 1766'dan beri harekete geçmedi
İstanbul’da 4 kadın hırsız tutuklandı Suç makinesi çıktılar İstanbul'da 4 kadın hırsız tutuklandı! Suç makinesi çıktılar
Çocuk eşofmanında gizli tehlike Raf ve depodaki tüm stoklar toplatılıyor Çocuk eşofmanında gizli tehlike! Raf ve depodaki tüm stoklar toplatılıyor

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
19:11
Çanakkale kabusu yaşıyor Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 20:20:31. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Bıçaklı Saldırı: Eski Sevgili Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.