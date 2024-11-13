Antalya'da Bilim Köyü Öğrencilere Kapılarını Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Bilim Köyü Öğrencilere Kapılarını Açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Serik ilçesi Boğazkent'te kurulan Bilim Köyü, ara tatilde öğrencilere doğa, bilim, sanat ve spor etkinlikleri sunarak yeni bilgiler edinmelerini sağlıyor.

13.11.2024 11:08  Güncelleme: 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Serik ilçesi Boğazkent'te hayata geçirilen Bilim Köyü, okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrencilere kapılarını açtı. Doğayla iç içe bir ortamda bilim, sanat ve spor etkinliklerine katılma fırsatı bulan öğrenciler, hem yeni bilgiler ediniyor hem de keyifli zaman geçirme imkanı buluyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan Bilim Köyü, okulların ara tatile girmesiyle öğrencilere kapılarını açtı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı'ndan gelen bir ekip de çocuklara müziğe dair bilinç kazandırmak amacıyla ritim dersleri veriyor. Bu eğitimle, çocukların müziğe olan ilgileri desteklenirken bilinçli birey olarak yetişmelerine katkıda bulunuluyor.

"Çocuklarımızın becerilerini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın Bilim Köyü sorumlusu Emel Demir, Bilim Köyü'nde 10-14 yaş arası öğrenciler için yaratıcı ve eğitici etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Demir, "Başkanımız Muhittin Böcek, bu merkezi çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak amacıyla tahsis etti. Burada öğrencilerimiz, doğayla iç içe bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle eğlenerek öğrenme imkanı buluyor. Alanında uzman eğitimcilerle çocuklarımızın becerilerini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Alanya Alaeddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hakan Karaardıç, Bilim Köyü'nde çocuklara bölgenin doğal özelliklerini tanıtmak amacıyla kuş göçleriyle ilgili bilgi verdiklerini söyledi. Karaardıç, "Boğazkent, kuş göçleri açısından çok önemli bir bölge. Burada yıllardır süren araştırmalar yapıyoruz. Ara tatilde öğrencilere göç eden kuşların özelliklerini, kuş halkalamanın nasıl yapıldığını ve burada böyle bir istasyon kurmamızın nedenlerini anlattık" diye konuştu.

"Yeni arkadaşlar edindim, kuşlar hakkında bilgiler öğrendik"

Etkinliklere katılan veli ve öğrenciler ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Emel Arslan (veli): "Çocuklarımızın böyle güzel bir tesiste eğlenerek vakit geçirmeleri bizim için çok iyi oldu. Bilim Köyü'nde yapılan etkinliklerden çok memnunuz."

- Fatma Zehra Ardıç (öğrenci): "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Yeni arkadaşlar edindim, kuşlar hakkında bilgiler öğrendik. Öğretmenlerimi ve burada tanıştığım arkadaşlarımı çok sevdim."

-Abdil Aydın (öğrenci): "Burada futbol, basketbol, voleybol oynama fırsatı buldum, ayrıca ritim dersi aldık. Buraya tekrar gelmeyi çok isterim. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Boğazkent, Etkinlik, Antalya, Güncel, Eğitim, Yaşam, Sanat, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Bilim Köyü Öğrencilere Kapılarını Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:55 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi
11:03 Aile içi yasak aşk skandalı ’’Cinsel birliktelik’’ çıkışı Esra Erol küplere bindi Aile içi yasak aşk skandalı! ''Cinsel birliktelik'' çıkışı Esra Erol küplere bindi
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
16:35 Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi
16:32 Galatasaray’dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu Galatasaray'dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu
16:20 ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor
16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
16:07 Serdar Ortaç’tan hayranlarını korkutan ’’İntihar’’ çıkışı Serdar Ortaç'tan hayranlarını korkutan ''İntihar'' çıkışı
16:04 Mauro Icardi’nin sahalara dönüş tarihi belli oldu Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu
15:54 Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 12:23:02. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Bilim Köyü Öğrencilere Kapılarını Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.