Antalya'da Bilim Köyü Öğrencilere Kapılarını Açtı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Serik ilçesi Boğazkent'te hayata geçirilen Bilim Köyü, okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrencilere kapılarını açtı. Doğayla iç içe bir ortamda bilim, sanat ve spor etkinliklerine katılma fırsatı bulan öğrenciler, hem yeni bilgiler ediniyor hem de keyifli zaman geçirme imkanı buluyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan Bilim Köyü, okulların ara tatile girmesiyle öğrencilere kapılarını açtı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı'ndan gelen bir ekip de çocuklara müziğe dair bilinç kazandırmak amacıyla ritim dersleri veriyor. Bu eğitimle, çocukların müziğe olan ilgileri desteklenirken bilinçli birey olarak yetişmelerine katkıda bulunuluyor.

"Çocuklarımızın becerilerini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın Bilim Köyü sorumlusu Emel Demir, Bilim Köyü'nde 10-14 yaş arası öğrenciler için yaratıcı ve eğitici etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Demir, "Başkanımız Muhittin Böcek, bu merkezi çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak amacıyla tahsis etti. Burada öğrencilerimiz, doğayla iç içe bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle eğlenerek öğrenme imkanı buluyor. Alanında uzman eğitimcilerle çocuklarımızın becerilerini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Alanya Alaeddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hakan Karaardıç, Bilim Köyü'nde çocuklara bölgenin doğal özelliklerini tanıtmak amacıyla kuş göçleriyle ilgili bilgi verdiklerini söyledi. Karaardıç, "Boğazkent, kuş göçleri açısından çok önemli bir bölge. Burada yıllardır süren araştırmalar yapıyoruz. Ara tatilde öğrencilere göç eden kuşların özelliklerini, kuş halkalamanın nasıl yapıldığını ve burada böyle bir istasyon kurmamızın nedenlerini anlattık" diye konuştu.

"Yeni arkadaşlar edindim, kuşlar hakkında bilgiler öğrendik"

Etkinliklere katılan veli ve öğrenciler ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Emel Arslan (veli): "Çocuklarımızın böyle güzel bir tesiste eğlenerek vakit geçirmeleri bizim için çok iyi oldu. Bilim Köyü'nde yapılan etkinliklerden çok memnunuz."

- Fatma Zehra Ardıç (öğrenci): "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Yeni arkadaşlar edindim, kuşlar hakkında bilgiler öğrendik. Öğretmenlerimi ve burada tanıştığım arkadaşlarımı çok sevdim."

-Abdil Aydın (öğrenci): "Burada futbol, basketbol, voleybol oynama fırsatı buldum, ayrıca ritim dersi aldık. Buraya tekrar gelmeyi çok isterim. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim."