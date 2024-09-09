Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.
Güvenlik Mahallesi Vatan Bulvarı'nda bir emlak ofisine, gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
Sabah işe geldiğinde ofisin kurşunlandığını gören iş yeri sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, inceleme yaptı.
Çok sayıda kurşun isabet eden iş yerinde hasar oluştuğu görüldü.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Emlak Ofisine Silahlı Saldırı - Son Dakika
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