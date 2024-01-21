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Antalya'da Birlikte Yaşadığı Kadını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da Birlikte Yaşadığı Kadını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, birlikte yaşadığı 3 çocuk annesi B.G'yi bıçaklayarak öldüren ve kendine zarar veren Y.G, tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olay, 15 Ocak'ta Baraj Mahallesi'nde meydana gelmiş, tartışmanın büyümesi üzerine Y.G. kadını 17 kez bıçaklamıştı. B.G. müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, şüpheli ise polis tarafından yaralı olarak yakalanmıştı.

Antalya\'da Birlikte Yaşadığı Kadını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı
21.01.2024 - 16:01,
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Antalya'nın Kepez ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Birlikte yaşadığı 3 çocuk annesi B.G'yi (26) öldüren ve daha sonra kendine zarar veren Y.G, tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

-Olay

Baraj Mahallesi'nde B.G. ile birlikte yaşadığı Y.G. (37) arasında 15 Ocak'ta belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Y.G. kadını 17 kez bıçaklamıştı. Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan B.G. müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, kendisine zarar veren şüpheli ise polis tarafından yaralı olarak yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da Birlikte Yaşadığı Kadını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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