Antalya'da Çerkesler, Çerkes sürgünü ve soykırımını andı - Son Dakika
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Antalya'da Çerkesler, Çerkes sürgünü ve soykırımını andı

Antalya\'da Çerkesler, Çerkes sürgünü ve soykırımını andı

Antalya'da yaşayan Çerkesler, Çerkes sürgünü ve soykırımının 160. yılında Attalos Heykeli önünde bir araya geldi. Çerkes Derneği adına konuşma yapan Şevval Cankat, Çarlık Rusyası'na karşı 101 yıl süren özgürlük savaşını kaybettiklerini, tarihi vatanları Çerkesya'dan sürgün edildiklerini ve nüfuslarının yüzde 90'ını soykırım ve sürgüne kurban verdiklerini belirtti. Cankat, Rusya Federasyonu'nun Çerkes Soykırımı'nı tanımamaya ve sonuçlarını telafi etmemeye devam ettiğini ve bu nedenle Çerkeslerin varlığının tehdit altında olduğunu ifade etti.

21.05.2024 20:55
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Antalya'da yaşayan Çerkesler, Çerkes sürgünü ve soykırımını 160. yılında andı.

Attalos Heykeli önünde ellerinde bayraklarla toplanan Çerkesler, basın açıklaması düzenledi.

Çerkes Derneği adına konuşma yapan Şevval Cankat, şunları kaydetti:

"21 Mayıs, Çarlık Rusyası'na karşı 101 yıl süren özgürlük savaşını kaybettiğimiz, tarihi vatanımız Çerkesya'dan sürgün edildiğimiz, nüfusumuzun yüzde 90'ını soykırım ve sürgüne kurban verdiğimiz ve emperyalist Çarlık Rusyası'nın zaferini dünyaya ilan ettiği gündür. Bugün hala hem anavatanımızda hem de diasporada gelecek kaygısı içerisinde yaşıyor, asimile oluyorsak ve varlığımız tehdit altındaysa bunun nedeni Rusya Federasyonu'nun Çerkes Soykırımı'nı tanımaya ve sonuçlarını telafi etmeye yanaşmıyor, inkar etmeyi yeğliyor ve Çarlık Rusyası'nın politikalarının hala devam ettiriyor olmasıdır. Biz Çerkesler Çerkesya'nın yerli halkıyız. Dilimiz, kültürümüz, gelenek göreneklerimiz ve yaşam biçimimiz Çerkesya'da yaşadığımız binlerce yıl içinde şekillendi."

Kaynak: AA

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