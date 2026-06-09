Antalya'da Çevre Etkinlikleri

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karaalioğlu Parkı içerisinde yer alan Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Çin Halk Cumhuriyeti Hangzhou Belediyesi heyeti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslek odalarının başkanları, gençler ve çocuklar katıldı.

Vali Şahin, Başkan Vekili Özdemir ve Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, ilk olarak Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nin içerisinde yer alan ve "Antalya'da İklim Değişikliği ile Daha Etkili Mücadele İçin Dijital Uygulamalar Projesi" kapsamında hayata geçirilen Eco-DigiTalya Deneyim Alanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra "Daha Yeşil Antalya İçin En Güzel Tasarım ve Uygulama Yarışması"nın ödül törenine geçildi.

Şahin, Antalya'nın dünyanın en değerli coğrafyalarından birinde olmasına rağmen iklim değişikliği nedeniyle en çok tehdit altında olan şehirlerden biri olduğunu ifade etti.

Antalya olarak COP31 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ni ev sahipliği yapacaklanını bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Küresel ısı artışını sınırlama üzerine taahhütte bulunan ülkelerin neler yaptıklarının konuşulacağı bir platform. COP31'in mottosu da 'Hareket Zamanı.' Büyükşehir Belediyesi'nin 50 şehir arasında taahhütlerle devreye girmesi ve ısı artışını sınırlayıcı çalışmaları çok değerli ve çok önemli. Bu çalışma, Antalya'nın COP31'de ortaya koyacağı çevreci vizyonun önemli parçalarından biri olacak. Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre İnovasyon Merkezi'nde incelediğimiz dijital çevre uygulamalarını da çok faydalı buldum. Örneğin okullardaki öğrencilerimiz de bu merkezi ziyaret etmelidir, bu onlara büyük fayda sağlayacaktır. Böylece yeni nesli de çevre hassasiyetiyle yetiştirmiş oluruz."

Etkinlik kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Daha Yeşil Antalya İçin En Güzel Tasarım ve Uygulama Yarışması"nın ödül töreninde, iki ana kategoride birinci olanlara 20 bin lira, ikinci olanlara 15 bin lira ve üçüncü olanlara 10 bin lira ödül verildi.

Peyzaj ve kent donatıları tasarımları kategorisinde ise her alt başlıkta ilk beşe giren yarışmacıların her birine 10 bin lira ödül takdim edildi. ???????