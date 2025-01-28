Antalya'da Çocuklar ve Gençler İçin Tiyatro Şenliği Devam Ediyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) çocukların dolu dolu bir tatil geçirmesi amacıyla düzenlediği "Çocuklar ve Gençler için Tiyatro Şenliği" yoğun bir ilgiyle sürüyor. Tiyatro Şenliği kapsamında sahnelenen Zümrüdüanka oyununda çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen "Çocuklar ve Gençler İçin Yarıyıl Tiyatro Şenliği" kapsamında sahnelenen Zümrüdüanka oyunu, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Yıldız Kenter Sahnesi'nde sahnelenen oyun, çocukların ve ailelerin keyifli vakit geçirmesini sağladı. Oyun, izleyicilere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sundu.

Oyuna kızı ile birlikte gelen Burak Selçuk, "Sürekli olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nı tercih ediyoruz. Yeni oyun efsane olmuş. Umarım gösterimler devam eder, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şenlik devam ediyor

Yarıyıl tatili boyunca sürecek "Çocuklar ve Gençler İçin Tiyatro Şenliği" kapsamında birbirinden farklı oyunlar sahnelenmeye devam ediyor. Kuş Adımları, 28-29 Ocak saat 15.00, 31 Ocak saat 15.00; Balon Ağacı, 1 Şubat saat 15.00; Marangozun Köpeği Kaştanka, 2 Şubat saat 15.00'te sahnelenecek.