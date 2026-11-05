Antalya'da COP31 kapsamında eğitim bakanları 14 Kasım'da üst düzey oturumda buluşacak - Son Dakika
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Antalya'da COP31 kapsamında eğitim bakanları 14 Kasım'da üst düzey oturumda buluşacak

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MEB, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında farklı ülkelerin eğitim bakanlarının katılacağı üst düzey oturumlar yapılacağını bildirdi. 14 Kasım'da Bakan Yusuf Tekin'in ev sahipliğinde eğitim bakanları ağırlanacak; Türkiye İklim Okulu 9 Kasım'da açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında farklı ülkelerin eğitim bakanlarının katılımıyla üst düzey oturumların gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, COP31 kapsamında MEB tarafından Mavi Bölge ve Yeşil Bölge'de gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin hazırlıklar sürüyor.

Konferans boyunca düzenlenecek programlarla, iklim değişikliğiyle mücadelede eğitimin rolü, çocukların ve gençlerin iklim eylemine katılımı, öğretmenlerin güçlendirilmesi ve eğitim sistemlerinin iklim değişikliğine uyumu uluslararası düzeyde ele alınacak.

COP31 kapsamında 14 Kasım'da gerçekleştirilecek Çocuklar, Gençlik, Eğitim ve Beceriler Günü programı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ev sahipliğinde farklı ülkelerin eğitim bakanları, üst düzey temsilcileri ve uluslararası kuruluşların katılımıyla düzenlenecek.

MEB ile UNESCO Yeşil Eğitim Ortaklığı (GEP) işbirliğinde gerçekleştirilecek programın resmi açılışı, "Antalya Eylem Protokolü: Yeşil Eğitimin Merkezinde Çocuklar, Gençler ve Öğretmenler" başlıklı oturumla yapılacak.

Program kapsamında çocukların, gençlerin ve öğretmenlerin iklim politikalarındaki rolü ele alınacak.

Türkiye'nin UNESCO Yeşil Eğitim Ortaklığı'na 100. üye ülke olarak katılım beyanının duyurulması da öngörülüyor.

Bakan Tekin'in başkanlığında OECD işbirliğiyle düzenlenecek "Yeşil Eğitimde Kanıta Dayalı İzleme, Deneyim Paylaşımı ve İşbirliği" başlıklı ikinci oturumda ise iklim okuryazarlığı, PISA değerlendirmeleri, eğitimde yeşil dönüşüme yönelik iyi uygulamalar ve uluslararası işbirliği imkanları değerlendirilecek.

Aynı gün eğitim bakanları ve uluslararası heyetlerin katılımıyla Yeşil Bölge'de oluşturulan Türkiye İklim Okulu'nun da resmi açılışı gerçekleştirilecek.

Türkiye İklim Okulu, 9 Kasım'da ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak

Türkiye İklim Okulu, 9 Kasım'dan itibaren öğrencileri, öğretmenleri, velileri, akademisyenleri, ulusal ve uluslararası paydaşları bir araya getirecek.

"Konferans Salonu", "Yaşayan Okul", "İklim Deneyim ve Teknoloji Alanı"ndan oluşan Türkiye İklim Okulu'nda iklim okuryazarlığı, sürdürülebilir yaşam, sıfır atık, yeşil beceriler, mesleki eğitim, yenilenebilir enerji, afetlere hazırlık ve çevre dostu teknolojiler gibi konularda etkinlikler düzenlenecek.

Konferans süresince bakanlığın farklı birimlerince hazırlanan uygulamalar, öğrenci projeleri, etkileşimli atölyeler, teknoloji gösterimleri ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilecek ortak etkinlikler iki hafta boyunca ziyaretçilerle buluşacak.

Uluslararası kuruluşlarla ortak etkinlikler gerçekleştirilecek

Türkiye İklim Okulu'nda UNESCO, OECD, AFAD, Let's Do It World, FAO ve UNDP gibi ulusal ve uluslararası kuruluşların katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Programlarda gençlerin iklim politikalarına katılımı, iklim değişikliğiyle mücadelede eğitimin rolü, afet risklerinin azaltılması, yeşil dönüşüm, sürdürülebilir çevre eğitimi ve istihdam gibi konular ele alınacak.

Ayrıca uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde gençlerin ve öğretmenlerin iklim değişikliği konusunda farkındalıklarını ve becerilerini geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin iklim projeleri uluslararası katılımcılarla buluşacak

COP31 kapsamında öğrenciler, iklim değişikliğine yönelik geliştirdikleri proje ve çözüm önerileriyle etkinliklerde aktif rol alacak.

Bu kapsamda 14 Kasım'da Maarif İklim İdeathonu'nda geliştirilen projelerin jüri sunumları ve ödül töreni gerçekleştirilecek.

Aynı gün uluslararası öğrenci münazara yarışmasının son oturumu da düzenlenecek.

Program kapsamında gerçekleştirilecek öğrenci konferansında iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, doğal kaynakların korunması, iklim adaleti ve sürdürülebilir yaşam konuları öğrencilerin bakış açısıyla ele alınacak.

Tüm illerde yapılan öğrenci buluşmaları sonucunda hazırlanan Türkiye Bildirgesi, Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılacak.

Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı Ortak Bildirgesi'nin sunulacağı programda, farklı illerden seçilen öğrencilerin katılımıyla "81 İl 81 İklim Delegesi" paneli de gerçekleştirilecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütülen "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe ÇARE" çalışmaları, Harezmi Eğitim Modeli uygulamaları, mesleki eğitimde yeşil dönüşüm projeleri ve öğrencilerin geliştirdiği çevre dostu teknolojiler de COP31 boyunca ziyaretçilere tanıtılacak.

Kaynak: AA
Yusuf TekinTürkiyeAntalyaEğitimGüncelCOP31Son Dakika

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