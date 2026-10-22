Antalya'da COP31 logosunda ebru, lale ve Türk bayrağı kırmızısı bir araya getirildi - Son Dakika
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Antalya'da COP31 logosunda ebru, lale ve Türk bayrağı kırmızısı bir araya getirildi

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Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek. Logoda ebru, çini ve lale motifleriyle Türk bayrağının kırmızısı yer alırken mavi suyu, yeşil sürdürülebilir geleceği temsil ediyor ve küresel dayanışma mesajı veriyor.

FATMA SEVİNÇ ÇETİN - Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlanan logoda, Türk bayrağının kırmızısı, Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirası ve iklim değişikliğiyle mücadelede küresel dayanışma ile ortak sorumluluk mesajları bir araya getirildi.

AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığı bilgiye göre, COP31 için tasarlanan logonun merkezinde, insanlığın ortak evi olan dünyayı temsil eden yuvarlak form bulunuyor.

İklim krizinin sınır tanımayan doğasına dikkati çeken bu form, çözümün de ancak küresel sorumluluk ve ortak hareketle mümkün olabileceğini simgeliyor.

Logoda kullanılan geleneksel ebru sanatı, doğa ile insan arasındaki hassas dengeyi yansıtıyor. Suyun üzerinde şekillenen ve birbirine dokunarak uyum içinde var olan desenler, ekosistemdeki karşılıklı etkileşime işaret ediyor.

Anadolu'nun binlerce yıllık sanat ve üretim kültüründen izler taşıyan logodaki çini dokunuşları ise toprağın ustalıkla işlenmesiyle ortaya çıkan geleneksel sanat anlayışını, insan emeği ile doğa arasındaki yaratıcı ilişkiyi temsil ediyor.

Lale motifi yeniden doğuşu simgeliyor

Logonun merkezinde yer alan lale motifi, Anadolu ve Osmanlı estetiğinin simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yeniden doğuşun, umudun ve baharın habercisi olarak kullanılan lale, iklim mücadelesinin aynı zamanda bir yenilenme ve yeniden doğuş çağrısı olduğunu vurguluyor.

Logoda kullanılan renkler de iklim değişikliğiyle mücadele ve Türkiye'nin ev sahipliğine ilişkin mesajlar taşıyor. Logodaki mavi renk, gezegenin yaşam kaynağı olan suyu, yeşil renk sürdürülebilir geleceği ve doğanın devamlılığını, kırmızı renk ise ev sahibi ülke Türkiye'nin bayrağınından geliyor.

???????Doğa, kültür ve küresel sorumluluk kavramlarını bir araya getiren logo, COP31'in yalnızca uluslararası bir iklim konferansı değil, aynı zamanda ortak geleceğe yönelik dayanışma çağrısı olduğu mesajını veriyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da COP31 logosunda ebru, lale ve Türk bayrağı kırmızısı bir araya getirildi - Son Dakika
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