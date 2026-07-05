Antalya\'da Deniz Çöpleri Artıyor

ANTALYA'da serbest dalış yapan Hüseyin Fırat, yaz mevsimiyle birlikte özellikle gençlerin pet şişeleri taşla doldurup denize attığını, yaz dönemi deniz dibindeki çöp miktarının arttığını söyledi.

Antalya'da yaklaşık 5 yıldır serbest dalışlar yapan ve deniz dibindeki çöpleri toplayan Hüseyin Fırat, son 1 yıldır bu dalışları ve su altında karşılaştığı çöpleri ve diğer atıkları görüntülüyor. Bu görüntüleri de 'Su Altında Hayat Var' isimli sanal medya hesabından paylaşarak, denize çöp ve atıkların atılmaması yönünde farkındalık oluşturmaya çalışan Hüseyin Fırat, yaz sezonuna dikkat çekti.

'İNSANLAR DENİZ MALZEMESİNİ ÇOK DÜŞÜRÜYOR'

Antalya sahillerinde yaptığı dalışlarda kış aylarında ağırlıklı olarak olta malzemesi çıkarttığını belirten Hüseyin Fırat, yaz aylarında denizden çıkarttığı malzemelerin içeriğinin değiştiğini kaydetti. Yaz dönemi dalışlarında çok fazla çöp çıkarttığını dile getiren Fırat, "Her dalışımda sabit bir filem var yanımda. O fileyi dolduruyorum. Ardından normal eşyaları topluyorum. Çıkardığım eşyaların içeriği de değişti yaz olduğu için. İnsanlar deniz malzemelerini çok düşürüyor. Deniz gözlüğü, mayo, yüzme bonesi gibi eşyalar çok çıkıyor" dedi.

CEP TELEFONU VE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ÇIKIYOR

Son zamanlarda cep telefonlarının çok çıkmaya başladığını ifade eden Fırat, "Falezlerin altında, Atatürk Parkı'nın altında gerçekleştirdiğim dalışlarda çok sayıda güneş gözlüğü çıkıyor. Geçen pazar gerçekleştirdiğimiz dalışta toplamda 20'ye yakın gözlük çıkardım. Bunların 7-8 tanesi marka gözlüklerdi. Telefon çok çıkıyor dedik. Bir de son zamanlarda kano malzemesi çok çıkmaya başladı. En başta da kano küreği çok çıkartıyorum. Mevsimden mevsime çıkardığımız eşyaların içeriği de değişmekte" diye konuştu.

'ALKOL TÜKETEN İNSANLAR ŞİŞELERİNİ DENİZE ATIYOR'

Özellikle gençler tarafından pet şişelerin içinin sahildeki taşlarla doldurulup denize atıldığını anlatan Fırat, "Genç arkadaşlar pet şişelerin içini taş doldurup denize atıyor ve aralarında yarışma yapıyorlar, 'Bu pet şişeyi kim çıkartacak' diye. Şu an Konyaaltı Sahili'nin altında o kadar çok ki, ben geçen bir dalışımda sadece bunları çıkarmak istedim. Pet şişelerin içi taş dolu olduğu için taşımak zor oluyor. Boşaltmak istediğimde de çok vakit kaybediyorum. Gençlerin bu tarz oyunlardan uzak durması lazım. Pet şişelere taş doldurarak denize atmaması lazım. Alkol tüketen insanlar nedense şişelerini denize atıyor" dedi.