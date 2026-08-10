Antalya\'da Deniz Temizliği: 27 Metreküp Atık Toplandı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, deniz süpürgesi ile başta plastik parçaları olmak üzere ambalaj atıkları, köpük, odunsu materyaller ve diğer yüzer katı atıkların deniz yüzeyinden toplanarak uzaklaştırıldığını belirterek, "İlk 10 günlük çalışma kapsamında toplam 27 metreküp atık toplandı, temizlik çalışmaları devam ediyor." dedi.

Şahin, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından Antalya kıyılarında yürütülen deniz yüzeyi temizleme çalışmalarına yönelik Antalya Kaleiçi Limanı'nda düzenlenen basın toplantısında, son dönemde Akdeniz kıyılarında gözlenen plastik ve mikroplastik kirliliğini yakından takip ettiklerini söyledi.

Denizler ve kıyıların korunması için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Şahin, plastik kirliliğini yalnızca kıyılara ulaşan atıklardan ibaret görmediklerini, kirliliği kaynağından taşınım yollarına, havzalardan deniz ekosistemine kadar bütüncül bir anlayışla ele aldıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda TÜÇA ile Akdeniz'de deniz yüzeyinde ve kıyılarda biriken plastik atıklara yönelik temizlik çalışmaları gerçekleştirdiklerine işaret eden Şahin, şöyle devam etti:

"Bir yandan Bakanlığımız denetim ekipleri de sahada çalışmalarını sürdürüyor. Deniz süpürgesi ile başta plastik parçaları olmak üzere ambalaj atıkları, köpük, odunsu materyaller ve diğer yüzer katı atıklar deniz yüzeyinden toplanarak kontrollü şekilde deniz ortamından uzaklaştırılıyor. İlk 10 günlük çalışma kapsamında toplam 27 metreküp atık toplandı, temizlik çalışmaları devam ediyor. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde başlattığımız Sıfır Atık Mavi girişimiyle de denizlerimizde sürekli temizlik çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar denizlerden 325 bin tondan fazla deniz çöpünü topladık. Akdeniz'imizi, kıyılarımızı ve tüm denizlerimizi plastik kirliliğinden korumak için hem kaynağından önlemeye hem de sahada temizlemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız da endişelenmesin 'Mavi Vatan'ımızı korumak için teyakkuz halinde olduğumuzu ifade ediyoruz."

"Gündüz ve gece habersiz baskın denetimler gerçekleştiriliyor"

Vali Şahin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, Antalya'nın sahil kesimlerinde, denizde ve kıyı alanlarında parçalanmış plastik atıklar bulunduğuna ve buna bağlı kirlilik oluştuğuna yönelik şikayetler üzerine, ekiplerce öncelikle kirliliğin kaynağının tespitine yönelik saha çalışmalarına başlandığını belirtti.

Bu çalışmalarda kirliliğin olası karasal kaynaklarının tespiti için plastik kırarak geri kazanım faaliyeti gerçekleştiren işletmelere ve izinsiz faaliyet gösterdiğinden şüphe duyulan, merdiven altı işletmelere gündüz ve gece saatlerinde baskın denetimler gerçekleştirildiğini bildiren Şahin, ayrıca tüm kıyı ilçelerin belediye başkanlıklarından, izinsiz faaliyet gösterdiği düşünülen benzer işletmelerin tespit edilmesi, izinli işletmelerde gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının titizlikle incelenmesinin istendiğini kaydetti.

Plastik kırıntı atıklarının tespit edildiği bölgelerde hat boyunca takip yapılarak kaynakların tespit edilmesinin istendiğini vurgulayan Şahin, bu konuyu çok ciddiye aldıklarını ve sıkı şekilde takip ettiklerini dile getirdi.

Atıkların bir kısmının ülke içerisinden, bir kısmının da Akdeniz'in başka bölgelerinden, ülkelerinden geldiğini aktaran Şahin, Bakanlık yetkililerince 2 Temmuz'da yapılan görüşmede, Akdeniz'e kıyısı olan illere olası kirlilik kaynaklarının tespiti için resmi yazı yazıldığını, gerekli araştırmaların Bakanlık tarafından devam ettirildiğini söyledi.

Şahin, atık konusunun Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı 31. Oturumu'nda (COP31) da dile getirileceğini belirterek, ayrıca İstanbul'da 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek çalıştayda, mikroplastikler konusunun daha detaylı ele alınacağını ifade etti.