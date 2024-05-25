Antalya\'da dereye düşen otomobilden 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Antalya'nın Aksu ilçesinde dereye düşen otomobilden çıkarılıp hastaneye kaldırılan 5 kişiden 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, derede kaybolan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

Yunus Berho'nun kullandığı 15 MA 0595 plakalı otomobil, Gökdere Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan Suriye uyruklu Yunus Berho, Mahmut Hamdi (4), Bera Hamdi (2), Büşra Rıman (26), Omar Hamdi (1,5) ve Abdullah Berho (1,5) dereden çıktıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Derede kaybolan 9 yaşındaki Rihan Berho ile 25 yaşındaki İbtisem Berho için arama çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde aracın arka koltuğu bulundu. Araç ise çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.

Derenin içinde ve etrafında devam eden arama çalışmaları neticesinde aracın düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta İbtisem Berho'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Kaybolan Rihan Berho için arama çalışmaları sürüyor.

Hastanede tedaviye alınan 1,5 yaşındaki Omar Hamdi, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.