Antalya'da Dijital Tarım Projesi Yaygınlaşıyor - Son Dakika
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Antalya'da Dijital Tarım Projesi Yaygınlaşıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, örtü altı tarımda dijital teknolojileri tanıtmak amacıyla Aksu ve Serik'te yeni bir proje başlattı. 40 üreticiye tarımsal takip sensörleri hibe edildi.

17.12.2024 11:11  Güncelleme: 12:19
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, üreticileri yeni teknolojilerle buluşturmak üzere örtü altı tarımda başlattığı Dijital Tarım Projesi'ni Aksu ve Serik'te de uygulamaya başladı. Seralarda anlık olarak sıcaklığı ve nem oranını cep telefonlarından takibini sağlayan proje kapsamında 40 üreticiye takip sensörü hibe edilerek, kurulumları yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Dijital Tarım Projesi ağını genişletiyor. Yerelden kalkınma ilkesi doğrultusunda Antalyalı üreticilere desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Elmalı, Kumluca, Kaş ve Demre'nin ardından Dijital Tarım Projesi'ni Aksu ve Serik ilçelerinde de uygulamaya başladı. Aksu Kurşunlu ve Serik Şatırlı mahallelerinde toplam 40 üreticiye tarımsal takip sensörleri hibe edilerek kurulumları yapıldı.

Çiftçiler bilgilendirildi

Kurulumun ardından Büyükşehir ekipleri, cihazların kullanımıyla ilgili çiftçileri bilgilendirdi. Çiftçilerin üretimine destek olmayı hayatlarını kolaylaştıracak teknolojilerle buluşturmayı hedefleyen Dijital Tarım Projesi ile seralarda havanın sıcaklığı ve nem oranı anlık olarak takip edilerek çiftçilere raporlanıyor. Sera içerisindeki sensörler aracılığı ile elde edilen verilere üreticiler cep telefonlarından ulaşabiliyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Nermin Ata Aksu, dijital tarım sisteminin özellikle don olaylarında üreticiyi uyardığını ve zararı önlediğini belirterek, "Dijital tarım sistemlerimiz çiftçilerimizin seralarındaki iklimlendirmeyi uzak mesafelerde olsalar bile takip etmelerini sağlıyor. Özellikle kış aylarında yaşanan don olaylarına karşı alarm kurularak uyarı veriyor. Aynı zamanda düzenli olarak nem ölçümü yapıyor. Elmalı, Kumluca, Kaş ve Demre ilçelerimizin ardından Dijital Tarım sistemimizi Aksu ve Serik'te de tanıtarak uygulamaya başladık. Yeni nesil tarım teknolojileri ile çiftçilerimize desteğimizi arttırarak devam ettireceğiz" dedi.

Kurşunlu Mahalle Muhtarı Musa Dönmez de "İki yıl önce yaşadığımız yangın afetinden sonra belediyemiz seraları zarar gören komşularımıza sera naylonu desteğinde bulunmuştu. Daha sonra yapışkan tuzaklar verildi. Şimdide seralarımız için dijital derece ölçerler veriyor. Özellikle seraları evlerine uzak olan çiftçilerimiz için büyük kolaylık sağlayacak bir teknoloji. İyi günde kötü günde yanımızda olan Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Dijital sensörlerin çiftçilere büyük kolaylık sağlayacağını dile getiren Kurşunlu Mahallesi'nden üretici Ali Patır ise "Uzun yıllardır çiftçilikle uğraşıyorum. Çiftçilikte giderek giderlerimizin arttığı gelirlerimizin düştüğü bir dönem yaşıyoruz. Böylesi bir dönemde Büyükşehir Belediyemizin bizleri düşünmesi bizi çok sevindirdi. Evde olmasak bile seralarımızda son durumun ne olduğunu öğrenebilecek tedbirimizi alacağız. Mahallemizde olmasak bile seralarımızın nem ve sıcaklık değerlerini telefonumuzdan görebileceğiz. Bizim için büyük bir kolaylık. Zamanımızdan kazanabileceğiz, içimiz rahat olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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