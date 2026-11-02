Antalya'da düzenlenecek COP31, 91 devlet başkanını ağırlamaya hazırlanıyor

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), dünyanın dört bir yanından yüz binlerce katılımcı ve devlet başkanını Antalya'da bir araya getirecek.

Sözleşmeye taraf ülkeler, iklim değişikliğiyle mücadelede kaydedilen ilerlemeleri değerlendirmek, ortak çözüm yolları geliştirmek ve küresel iklim politikalarına yön verecek kararlar almak amacıyla her yıl bir araya geliyor.

Bu kapsamda, ilk Taraflar Konferansı COP1, 1995'te Berlin'de gerçekleştirildi. Taraflar Konferansı'nın 31'incisi olan COP31 ise 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Türkiye, İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasının yanı sıra COP31 Başkanlığını da üstleniyor.

COP31, "Geleceğin COP'u-Uygulama COP'u" yaklaşımıyla ele alınıyor. Diyalog, uzlaşı ve aksiyon olmak üzere üç temel unsur üzerine kurulan bu yaklaşım kapsamında ülkeler arasında güven ve işbirliğinin güçlendirilmesi, ortak sorumluluk anlayışının geliştirilmesi ve iklim taahhütlerinin somut, ölçülebilir uygulamalara dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Mavi ve Yeşil Bölge'de etkinlikler düzenlenecek

Antalya'da yapılacak COP31 İklim Zirvesi'ndeki etkinlikler, Mavi Bölge ve Yeşil Bölge olmak üzere temelde iki alanda gerçekleştirilecek.

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında resmi müzakerelerin, üst düzey toplantıların ve diplomatik görüşmelerin yapılacağı Mavi Bölge, kontrollü erişime sahip konferans alanı olarak kullanılacak. Mavi Bölge'ye girişler, BM akreditasyon esaslarına göre yapılacak.

Mavi Bölge'de yan etkinlikler de düzenlenecek. Yayımlanan programa göre bu kapsamda iklim değişikliğine uyum, temiz enerji, sıfır atık, sürdürülebilir şehirler, iklim finansmanı, teknoloji, sağlık ve yeşil dönüşüm gibi öncelikli konularda paneller yer alıyor.

Bu etkinliklerle farklı paydaşlar arasında deneyim paylaşımının, uluslararası işbirliklerinin ve iklim taahhütlerinin somut uygulamalara dönüştürülmesinin desteklenmesi hedefleniyor.

Konferansın toplumsal katılım yönünü oluşturacak Yeşil Bölge'de ise tematik merkezler (hub) belirlendi. Bu merkezler kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum ve gençlerin iklim çözümlerini, teknolojileri ve iyi uygulamaları paylaşacağı sergi, konser, panel, çalıştay ve etkileşim alanları olarak planlandı.

Zirvede 300'e yakın bakan yer alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 31 Ekim'de yaptığı açıklamaya göre 91 devlet başkanı, 300'e yakın ilgili bakan ve 1,5 milyon ziyaretçinin zirveye katılımı bekleniyor.

300'e yakın katılımcı bakanın gerçekleştirilen COP'larda ulaşılan en yüksek sayı olduğu ifade ediliyor.

COP31'in kamuya açık kalbi olarak tanımlanan Yeşil Bölge'de ise 5 bin kişilik kongre merkezi ve yaklaşık 6 bin kişilik amfi tiyatrolarda etkinlik gündemleri kapsamında çeşitli konserler, sempozyumlar ve paneller gerçekleştirilecek.

COP31'in etkinlik alanlarındaki yapılar

Zirvenin etkinlik alanı, Bakanlık ve BM heyetleriyle programlanan takvim çerçevesinde hazırlandı. 527 bin 414 metrekarelik alana sahip Mavi Bölge'de genel kurul salonları, delegasyon ofisleri, pavilyonlar, basın medya merkezi ve restoran yapıları yer alıyor.

Aynı şekilde, 582 bin 244 metrekarelik alandaki Yeşil Bölge'de başta Türkiye Pavilyonu olmak üzere Bilim Merkezi, Yeşil Sanayileşme, Dirençli Şehirler, Enerji ve Ulaşım, Kültür ve Medeniyet, COPArt ve Start-up Zone yapıları bulunuyor.

Dünyaya yayılan Sıfır Atık Hareketi kapsamında da COP31 Etkinlik Alanı'nda Sıfır Atık Hub'ı, Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi, 7 Bölge 7 Ev Sıfır Atık Mutfağı, Sıfır Atık Müzesi ve Sıfır Atık Geçici Depolama ve Kompost Merkezi birlikte yer alıyor.

Mavi Bölge'de 10 bin metrekare alanlı beş yapraklı "Zaman Tüneli" yapısı, Sıfır Atık Müzesi olarak işlevlendirilecek.

Sıfır Atık Köyleri olarak ise Aksu ilçesindeki Solak, Manavgat ilçesindeki Demirciler ve İbradı ilçesindeki Ormana öne çıkarılıyor.

COP31 İklim Zirvesi süresince Yeşil Bölge'de Valilik koordinasyonunda Kriz Merkezi oluşturuldu. Merkezde başta İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, ASAT, Aksu Belediyesi, AKEDAŞ ve ENERYA kurumlarının temsilcileri bulunacak.

Sağlık hizmetleri için 5 revir ve 9 ambulans planlandı

Etkinlik alanı içinde ve çevresinde servis, trafik, otopark, yaya yönlendirmesi ve acil durum erişimi gibi düzenlemeler, alanın fiziksel tamamlanma süreciyle ele alınıyor.

Alanda 1500 araçlık VIP otoparkı, 5 bin araçlık açık otopark, 400 otobüs kapasiteli park alanı ve bir heliport bulunuyor. Ulaşım planında 25 belediyeden temin edilen 630 "çevre dostu" düşük emisyonlu otobüs kullanılacak.

COP31 kapsamında katılımcıların sağlık hizmetlerine hızlı ve etkin erişimini sağlamak amacıyla Mavi Bölge'de 3, Yeşil Bölge'de 2 olmak üzere toplam 5 revir ile 7 aktif ve 2 yedek ambulansın görev yapması planlandı.

Ayrıca Mavi Bölge'de 9, Yeşil Bölge'de 11 olmak üzere toplam 20 mobil UMKE ekibiyle acil sağlık müdahale kapasitesi güçlendirildi.

COP31 kapsamında afet ve acil durumlara hızlı ve koordineli müdahale edilmesi amacıyla AFAD koordinasyonunda Mavi ve Yeşil Bölge için iki ayrı kriz yönetim merkezi planlandı.