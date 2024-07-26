Antalya'da Engelli Plajlarına Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Engelli Plajlarına Yoğun İlgi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı ve Lara sahillerindeki Engelsiz Plajları, engelli bireylerin denizle buluşma noktası oldu. Engelli vatandaşlar, plajlardan ücretsiz olarak faydalanarak denizin keyfini çıkarıyor. Cankurtaranlar da güvenliği sağlamak için hazır bekliyor.

26.07.2024 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı ve Lara sahillerindeki Engelsiz Plajları bu yıl da engelli bireylerin denizle buluşma noktası oldu. Plajlardan denize daha rahat girebilen engelli bireyler, Akdeniz'in serin sularının keyfini yaşıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşların rahat bir şekilde denize girebilmesi için hayata geçirilen "Engelsiz Plajlar" bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Konyaaltı ve Lara Sahili'nde bulunan Engelsiz Plajlar, bedensel engeli olan vatandaşların konforu düşünülerek hayata geçirildi. Engelli otoparkı, tuvalet, duş, soyunma kabini, cankurtaran, şezlong, gölgelik alanlar gibi birçok hizmetten ücretsiz şekilde yararlanma fırsatı bulan engelli bireyler, bu konforlu alanda zorluk çekmeden denizin tadını çıkarıyor. Engelli otoparkından itibaren başlayan kılavuz çizgiler sayesinde plaja gelen vatandaşlar, engelli rampası ile de denize rahatça girebiliyor. Sunduğu kolaylıklar, konfor ve güvenli olması sebebiyle birçok kişinin uğrak noktası olan engelli plajlar tatil için Antalya'yı tercih eden yabancılara da hitap ediyor.

Cankurtaran ve görevliler her an tetikte

Plajda görev yapan cankurtaranlar, acil bir durumda ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için hazır bekliyor. Bu sayede, engelli ziyaretçiler ve onlara refakat eden yakınları, güven içinde denizin tadını çıkarabiliyor. Plajda bulunan engelli plaj sandalyeleri, tekerlekli sandalye kullanan ziyaretçilerin denize girebilmesini kolaylaştırırken, deniz keyfini yaşamalarına olanak tanıyor.

Tamamen ücretsiz

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde tüm vatandaşlara olduğu gibi engelli vatandaşlar için de özenle çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Iltar, "Plajlarımız yoğun ilgi görüyor. Burada sunulan imkanlar tamamen ücretsiz. Engelli vatandaşlarımız, rahat şekilde denize girip eğlenebiliyorlar" dedi.

"Daha sık geliyoruz"

Plaja daha sık geldiklerini belirten Çiğden İnan, oğlunun çok sosyal olduğunu ve denize girmeyi çok sevdiğini söyledi. İnan, "Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Plajı bizim için çok iyi oldu. Denizin içine kadar giden ahşap yol ve engelli rampası işimizi çok kolaylaştırıyor. Tamamen engelliler düşünülerek yapılmış bir plaj burası. Bu sayede daha sık denize gelir olduk. Burada diğer engelli aileleriyle de tanışma, fikir alışverişinde bulunma ve birbirimize yardımcı olabilme imkanı da ediniyoruz. Alandaki görevliler bize yardımcı olmak ve güvenliği sağlamak için çok çaba sarf ediyorlar. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bu güzel hizmeti sağladığı için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı, Antalya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Engelli Plajlarına Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
11:53 Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı İşte oyunculuğu bırakıp Giresun’a yerleşen ismin son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen ismin son hali
11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
12:06 Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı! Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama
11:26 Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde, Haçlı Seferleri’nden kalma kayıp altar keşfedildi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:43 Meclis kapattıran protesto 30 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı geldi Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi
10:42 İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı
10:32 Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 13:04:48. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Engelli Plajlarına Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement