Antalya'da Erken Çiçek Açan Ağaçlar Üreticiyi Endişelendiriyor - Son Dakika
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Antalya'da Erken Çiçek Açan Ağaçlar Üreticiyi Endişelendiriyor

Antalya\'da Erken Çiçek Açan Ağaçlar Üreticiyi Endişelendiriyor

Antalya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle badem ve kiraz ağaçları 1 ay önceden çiçek açtı. Üreticiler, olası don tehlikesi nedeniyle meyve alamamaktan endişeli.

08.02.2025 09:47  Güncelleme: 09:53
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ANTALYA'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle badem ve kiraz ağaçları, 1 ay önceden çiçek açtı. Güzel görüntüler oluşurken, üreticiler soğuk ve don olması halinde meyve alamamaktan endişeli.

Havanın sıcak ve yağışın az olması nedeniyle kent genelindeki badem ve kiraz ağaçları çiçek açtı. Bu yıl 1 ay erkenden çiçeklenen badem ağaçları güzel görüntüler oluştururken, bu durum üreticide endişeye neden oldu. Hava sıcaklığının aniden düşmesi sonucu çiçeklenmenin duracağı ve ağaçların meyve vermeyeceğinden endişelenen üreticilerden Mustafa Şener (75), bu zamana kadar böyle bir hava görmediklerini söyledi.

'DON OLURSA MEYVE OLMAZ'

Bu yıl kış mevsiminin aşırı kurak geçtiğini anlatan Şener, "Bademler 1 ay önceden çiçek açtı. Bir soğuk olursa ne badem kalır ne bir şey. Don olursa meyve olmaz ve hasat yapamayız. Kartpostallık manzaralar var; için açılıyor seyredince ama erkeden açması iyi olmuyor" dedi.

Üretici Hamdi Tekin (65) de erkenden meyve ağaçlarının çiçek açmasına sevinemediğini söyledi. Tekin, "Erkenden çiçek açınca meyve olmuyor. Don olunca çiçek bitiyor ve meyve olmuyor. Manzara ise süper oluyor çiçeklenince" diye konuştu.

'ÜRETİCİ KORKU İÇİNDE'

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ise iklimin Türkiye genelinde sıcak ya da ılık geçtiğini belirterek, badem ağaçlarının 1 ay erkenden çiçeklendiğini söyledi. Çelik, "En ufak bir soğukta ya da don olunca çiçekler dökülünce arkasından bir daha meyve vermez. Çiftçilerimizin yararı için don olmamasını bekliyoruz. Kiraz ve bademlerde üretici korku içinde" dedi.

Haber: Alparslan ÇINAR- Yücel BULUT- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/GAZİPAŞA (Antalya),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Erken Çiçek Açan Ağaçlar Üreticiyi Endişelendiriyor - Son Dakika

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