Antalya'da Erzurumlular Gecesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Erzurumlular Gecesi

13.03.2026 11:12  Güncelleme: 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel ramazan etkinlikleri kapsamında Erzurumlular Gecesi gerçekleştirildi. Etkinlikte yöresel halaylar çekildi ve Erzurum türküleriyle katılımcılar coşkulu anlar yaşadı.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel ramazan etkinliklerinde Erzurumlular Gecesi gerçekleşti. Gecede yöresel halaylar çekildi, Erzurum türküleri eşliğinde vatandaşlar coşkulu anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri, Antalyalıları her akşam farklı kültür ve sanat programlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde ilk olarak sahne alan jonglör gösterisi, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Program kapsamında Erzurum'dan gelen bar ekibi de sahne aldı. Davul ve zurna eşliğinde sergilenen yöresel halk oyunları gösterisi izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Erzurumlular Gecesi'nde daha sonra da sanatçı Mustafa Özden sahne aldı. Özden'in, seslendirdiği türküler, Erzurumlular Gecesi'ne renk kattı. Türküler eşliğinde halay çeken katılımcılar, keyifli bir gece yaşadı.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Erzurum, Antalya, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Erzurumlular Gecesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu

12:04
İsrail’in ’’Vuracağız’’ dediği Tahran’daki miting alanında patlama
İsrail'in ''Vuracağız'' dediği Tahran'daki miting alanında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:21:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Antalya'da Erzurumlular Gecesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.