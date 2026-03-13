Antalya'da Erzurumlular Gecesi

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel ramazan etkinliklerinde Erzurumlular Gecesi gerçekleşti. Gecede yöresel halaylar çekildi, Erzurum türküleri eşliğinde vatandaşlar coşkulu anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri, Antalyalıları her akşam farklı kültür ve sanat programlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde ilk olarak sahne alan jonglör gösterisi, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Program kapsamında Erzurum'dan gelen bar ekibi de sahne aldı. Davul ve zurna eşliğinde sergilenen yöresel halk oyunları gösterisi izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Erzurumlular Gecesi'nde daha sonra da sanatçı Mustafa Özden sahne aldı. Özden'in, seslendirdiği türküler, Erzurumlular Gecesi'ne renk kattı. Türküler eşliğinde halay çeken katılımcılar, keyifli bir gece yaşadı.