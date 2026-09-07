Antalya\'da esnaf kredisi usulsüzlüğü tutuklu 6 sanık adli kontrolle serbest bırakıldı

ANTALYA'da, S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Antalya Semt Pazarcılar Odası'nda yapıldığı öne sürülen usulsüzlüklere ilişkin görülen davanın 2'nci duruşmasında, tutuklu 6 sanık adli kontrolle tahliye edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Antalya Semt Pazarcılar Odası'nda yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklere yönelik 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre; kredi kullanımına uygun olmayan kişilerin, Korkuteli ilçesinde geriye dönük vergi kaydı açtırılarak pazarcılar odasına üye yapıldığı, bu yolla kooperatiften devlet destekli esnaf kredisi kullandırıldığı belirlendi. Ayrıca kredi kullanacak kişilere ipotek gösterebilmeleri için usulsüz araç devir işlemleri yapıldığı, bu yöntemle yüksek tutarlı kredilerin çekilmesinin sağlandığı öne sürüldü. Kullandırılan krediler karşılığında şüphelilerden yüzde 10 oranında komisyon alındığı iddialar arasında yer aldı. Soruşturma kapsamında 108 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

2'NCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Aydın A., Hüseyin S., Hasibe Ç., eski Pazarcılar Odası Başkanı Metin B., Hanım Yıldız K. ve Turgut B., Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar savunmalarında suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti açıkladığı ara kararda, tutuklu 6 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.