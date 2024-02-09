Antalya'da evsiz vatandaşlara sıcak yuva
82 evsiz vatandaş Bimekan Barınma Merkezi'nde kalıyor
ANTALYA - Antalya'da soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan vatandaşlar sıcak yuva ortamında ağırlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Ekim 2023 yılında yeniden faaliyete geçen Bimekan Barınma Merkezi'nde 82 evsiz vatandaş misafir ediliyor.
Son 2 ayda 250 kişi faydalandı
Bimekan Barınma Merkezinde emniyet güçlerine ve zabıta ekiplerine veya bireysel olarak başvuru yapan vatandaşlara, sağlık, giyim, yemek, duş, çamaşır ve temel barınma gibi birçok imkan sağlanıyor. Toplamda 82 yatak kapasitesi olan birimde son 2 ay içerisinde 250 evsiz vatandaşa barınma imkanı sunuldu.
"Her türlü imkan sağlanıyor"
Bimekan Barınma Merkezi'nden faydalanan 55 yaşındaki Murat Demirkapı da bu tarz barınma merkezlerinin her yerde olmasının gerektiğini vurgulayarak "Buradaki çalışanlarımızdan Allah bin kere razı olsun. Burada sıcak çorbamız, yemeğimiz çıkıyor ve tüm imkanlarından faydalanabiliyoruz. Günlük ihtiyaçlarımızı da karşılayabildiğimiz bir yer. Buradaki çalışan tüm arkadaşlardan da memnunuz. Bu tarz yerlerin her yerde olması gerek. Antalya Büyükşehir Belediyesi böyle bir imkan sağladığı için emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.
"Burası evimiz oldu"
Bir diğer Bimekan sakini olan ve 2020 yılından beridir Bimekan Merkezinde kalan İsmail Davran ise barınma merkezinin tüm yaşam şartlarını karşıladığını söyleyerek, "Burası sıcak bir yuva oldu. Sokakta kalan bizim gibi vatandaşların bu tarz mekanların değerini bilmesi lazım. Belediyemiz bizlere böyle bir imkan sağlıyor. Bütün arkadaşlarım ve şahsım adına başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum" dedi.
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