Antalya'da FIFA Standartlarında Futbol Tesisleri Açıldı - Son Dakika
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Antalya'da FIFA Standartlarında Futbol Tesisleri Açıldı

Antalya\'da FIFA Standartlarında Futbol Tesisleri Açıldı

Lara'da açılan 'Never Give Up Football Center Lara', 5 futbol sahası ile kamp hizmeti sunuyor.

21.01.2025 13:16
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Antalya'da spor turizmine hizmet etmesi amacıyla FIFA standartlarında 5 futbol sahasının açılışı yapıldı.

Lara Turizm Merkezi'nde Tss FC şirketince "Never Give Up Football Center Lara" ismiyle açılan komplekste 5 sahanın yanı sıra, 6 soyunma odası, 2 hakem odası, ofis ve malzeme odası yer alıyor.

Tss FC'nin Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesiste Polonya, Almanya ve Türkiye'den profersyonel futbol takımlarının kamp yapmaya başladığını belirtti.

Çeri, yakın zamanda Rusya'dan da spor takımlarının çalışma yapmak için tesise geleceğini söyledi.

Bölgedeki 5 yıldızlı otellerle olan anlaşmaları çerçevesinde konaklama otellerde antrenman ve hazırlık maçlarının ise tesislerinde olmak üzere kamp organizasyonları yaptıklarını aktaran Çeri, "Yeni olmasına rağmen tesislerimizde bu sezon Mart ayı sonuna kadar aralarında dünyanın her yerinden milli takım ve süper lig takımlarının da olduğu 55 futbol kulübünü ağırlayacağız. Şirketimize ait kendi tesissimizin olması bizim hayalimizdi. Şirket olarak 25 yıldır futbol kampları, 30 yıldır da turizm işi yapıyoruz. Yaklaşık maliyet 1,5 milyon dolar civarında." dedi.

Futbol takımları artık daha iyi sahalar istediğini kaydeden Çeri, "Futbol sahalarının daha modern ve gelişmiş olması lazım. Bölgede hazırlık maçları için butik statlara ihtiyaç var. Zira maçları antrenman sahalarında yaptırıyoruz. Buda takımları etkiliyor. Türkiye olarak futbol turizminde rakiplerimiz İspanya, Portekiz, Dubai ve Malta gibi ülkeler. Onlar önümüze geçtiler çünkü organizasyonlarını stadyumlarla yapıyorlar. Devletimizin mutlaka Belek ve Lara bölgesine küçük küçük statlar yapılması lazım ki büyük isimli takımları bölgemize çekebilelim." diye konuştu.

Kaynak: AA

antalya, Ekonomi, Güncel, Futbol, Turizm, Spor, Son Dakika

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