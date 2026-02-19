Antalya'da Gıda Güvenliği Toplantısı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Başkan Vekili Büşra Özdemir, Vatan Kahvesi'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, son dönemlerde turistlerin seyahat planlamasında yeme-içme deneyimlerini ön planda tuttuklarını belirtti.

Antalya'da en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan birinin gıda güvenliği olduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Hijyen ve gıda güvenliği sertifikasını çok kıymetli buluyoruz. Hem yerel misafirlerimizin hem de yabancı konuklarımızın gıda güvenliği konusundaki endişelerini azaltacağız. Bu yıl 5'incisini düzenleyeceğimiz FoodFest Antalya Gastronomi Festivali'nde bu sertifikanın yaygınlaştırılması ve önemi konusunda gerekli katkıyı sağlayacağız."

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Antalya'da yeme-içme sektöründe faaliyet gösterin birçok iş insanının bu projeyi çok kıymetli bulduğunu aktardı.

Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Zeki Özen de temelleri bir yıl önce atılan gıda güvenliği ve hijyen sertifikası ile ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.