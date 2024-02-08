Antalya\'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan Şüpheliler Yakalandı

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ANTALYA'da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen yabancı uyruklu 7 kişinin bulunduğu araç, 60 kilometrelik takibin ardından başka bir araca çarptı. Yaya kaçmayı sürdüren şüphelilerden 1'i izini kaybettirdi, 2'si yaralı diğer 6 şüpheli yakalandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde, içerisinde 7 kişinin bulunduğu 34 DJE 057 plakalı hafif ticari araç, saat 00.30 sularında polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Manavgat'tan Kepez ilçesine kadar süren yaklaşık 60 kilometrelik takibin ardından aracı durdurmak için Kepez Hal Polis Amirliği önünde önlem alındı. Burada önü kesilmek istenen araç, 07 ALL 494 plakalı araca çarptı. Kazaya rağmen kaçmaya çalışan hafif ticari araca polis ekipleri uyarı ateşi açtı. Yaklaşık 50 metre sonra duran araçtan inen 7 kişi ara sokaklara doğru kaçmayı sürdürdü. Takip sonrasında 6 şüpheli yakalanırken, 1'i ise izini kaybettirdi. Kalçasından ve boynundan yaralanan 2 şüpheli için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi 2 yaralıyı Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere Hal Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin ilk yaptığı incelemede, yabancı uyruklu kişilerin göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlendi. (DHA)