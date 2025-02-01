Antalya'da Güneş Okulu Projesi Tamamlandı: Gençlere İstihdam ve İklim Mücadelesi

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere istihdam sağlamak ve iklim değişikliği ile mücadelede yenilenebilir enerjiyi desteklemek amacıyla Avrupa Birliği hibe desteğiyle başlattığı "Güneş Okulu Projesi" sona erdi. Proje, iş hayatında aradığını bulamayan gençlerin yenilenebilir enerji sektöründe istihdama katılmasına yardımcı olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yürütücüsü olduğu, Avrupa Birliği ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ortaklaşa finanse edilen Ne Eğitimde Ne İstihdamda (NEET) Programı kapsamında hibe alınan Güneş Okulu Projesi'nin sonuna gelindi. Proje ile Antalya ve çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapacak güneş enerjisi sistemleri kurulumu, bakımı ve onarımı konusunda nitelikli ve uzman ara eleman yetiştirilerek istihdam açığının kapatılmasına katkıda bulunulacak.

İklim değişikliğiyle mücadelede büyük adım

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, Güneş Okulu Projesi'nin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin dünyanın en büyük sorunlarından biri olduğunu söyledi. Atasoy, bu sorunun yıkıcı etkilerinin Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesinde her geçen gün daha çok hissedildiğini sözlerine ekleyerek, şöyle konuştu:

"Aşırı hava olayları, şiddetli yağışlar, fırtınalar, sel felaketleri ve mega orman yangınları gibi doğal afetler iklim değişikliğinin açık göstergeleridir. Bu sorunun temel nedeni fosil yakıtlardır. Fosil yakıtlarla mücadelenin en etkili yolu yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektir. Bu kapsamda başlatılan Güneş Okulu Projesi'yle Büyükşehir Belediyesi olarak hem gençlere istihdam imkanı sağlamış hem de iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım atmış oluyoruz. Bu proje, hem ülkemiz hem de dünya için sürdürülebilir bir gelecek adına atılmış önemli bir adımdır. Başkanımız Muhittin Böcek'in her zaman ifade ettiği gibi biz günü, dönemi kurtaran değil geleceğe yatırım yapan bir yerel yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. 18'inci GES'imizi faaliyete almak üzereyiz. 365 günün 300 günü güneş alan Antalya'mız, güneşin de kentidir. Şimdiden 31 gencimize iş istihdamı sağlanmış ve güneş enerji sektöründe ihtiyaç duyulan ara eleman ihtiyacına katkı sağlanmıştır. Projeye finansal destek sağlayan Avrupa Birliği, Türkiye İş Kurumu ve diğer tüm paydaşlara teşekkür ediyor, iş birliğimizin yeni projelerle devam etmesini diliyorum."

144 saatlik eğitim

Antalya Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri ve Proje Şube Müdürü Güliz Yaman da proje kapsamında öğrencilere verilen eğitimlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"İşsiz ve okumayan 15-29 yaş arası gençlerimize Çanakkale Üniversitesi tarafından 48 gün online olarak 144 saatlik 'Güneş Enerjisi Sistemleri Kurulumu, Bakımı ve Onarımı' eğitimi verildi. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerjinin Tarihçesi, Elektrik ve Elektronik Esasları, Fotovoltaik Sistem Bileşenleri derslerini aldılar. Ardından gençler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi bahçesinde kurulan uygulamalı eğitim alanında, online derslerde edindikleri teorik bilgileri 12 gün boyunca pratik uygulamalar ile pekiştirme imkanları buldular. Gençler, özel sektörden konuyla ilgili firma yetkilileri ile bizzat görüşme imkanı buldular. Ayrıca eğitim süresi boyunca her öğrenciye günlük 10 Euro destek sağlandı. 18 ay süren projemiz nihayet başarılı bir şekilde tamamlanmıştır."