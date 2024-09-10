Antalya\'da Günlük Kiralık Ev Denetimi

Antalya'da günübirlik kiralanan evlerin denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde 670 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi.
Anlık veri göndermediği tespit edilen 19 işletmeye ve kayıt dışı kiralama yapan 3 kişiye cezai işlem uygulandı.
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