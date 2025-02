Antalya'da Halk Et Projesi Genişliyor: Mobil Satış TIR'ları Hizmete Başladı

Güncel

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli et ulaştırmak amacıyla hayata geçirdiği "Halk Et" projesi hizmet ağını genişletiyor. Halk Et Mobil Satış TIR'ı, yeni mobil araçlarıyla kentin tüm ilçelerinde hizmet vermeye başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında başlattığı Halk Et Projesi hizmet ağını genişletiyor. Açıldığı ilk günden itibaren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Halk Et projesi, yerel üreticiden alınan etlerin veteriner hekimlerin gözetiminde işlenerek tüketiciye ulşatırılmasını sağlıyor.

ANET Halk Et Satış Mağazaları'nda vatandaşlar uygun fiyatlı kaliteli et alma imkanı bulurken, Halk Et Mobil Satış Tırı ile bu hizmet Antalya'nın ilçelerinde yaşayan vatandaşların ayağına hizmeti götürülüyor. Halk Et Mobil Satı Tırı, pazartesi günü Kemer, salı günü Elmalı, çarşamba Korkuteli, perşembe Demre, cuma Kumluca, cumartesi Finike ve pazar günleri de Kaş ilçesinde vatandaşlara hizmet veriyor. Haftanın 7 günü kesintisiz hizmet veren Halk Et Mobil Satış Tırı gittiği her ilçede yoğun ilgi görüyor.

Kemer ilçesinde Halk Et Mobil TIR'ında çalışmaları yerinde inceleyen ANET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Cengiz, uygulamanın yeni mobil araçlarla hizmet ağının genişletileceğini açıkladı:

"2019 yılında başlatılan projemiz kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Muhittin Başkan'ımızın en önemli sosyal projelerinden biri olan Halk Et Mobil Satış TIR'ımız haftanın yedi günü 7 ilçemizde hizmet veriyor. Vatandaşlarımız mobil satış tarımızdan çok memnun. Dört sabit mağazamızın yanında, yeni mobil araçlar takviye yaparak Halk Et'i Antalya'mızın 19 ilçesine ulaştıracağız."

"Hem yerelden kalkınmayı destekliyoruz hem de halk sağlığını önceliyoruz"

Halk Et projesine ilişkin yapılan çalışmaları aktaran Nuri Cengiz, "Halkımıza sağlıklı ve kaliteli etle buluştururken, diğer taraftan da üreticimizi desteklemek amacıyla yerel işletmelerden temin ettiğimiz hayvanların etlerini vatandaşımıza sunuyoruz. Hem yerelden kalkınmayı destekliyoruz hem de halk sağlığını önceliyoruz. Daha çok yaygınlaşacak mobil hizmetlerimizle de halkımızı kaliteli eti uygun fiyatla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kemer'de Halk Et Mobil Satış TIR'ında alışveriş yapan emekli Hidayet Bayramayar "Büyükşehir Belediye'mizin et tırı uygulamasından çok memnunum. Öncelikle her çeşit etin bulunması ve uygun fiyatlı olmasından dolayı tercih ediyorum. Çok güzel bir uygulama diğer illerde de uygulanabilir. Sosyal demokrat olan her belediyenin uygulaması gereken bir çalışma. İnsanlar gerçekten çok zor durumda" ifadelerini kullandı.

Halk Et Mobil Mağazası'ndan her zaman et aldığını aktaran Hasan Ünlüdere "Halk Et projesini çok beğeniyorum. Bizim gibi ekonomik yönden sıkıntılı olan vatandaşlarımız için çok iyi bir fırsat. Ürün çeşitliliği son derece iyi. Bir kasapta olması gereken her şeyi bulabiliyoruz. Hem kalite hem fiyat olarak bence büyük bir hizmet. Güvenilir bir şekilde ürünlerini alıyoruz. Başkanımızı projesinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.