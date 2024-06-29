Antalya'da Havalar Isındı, Koyun Kırkımı Başladı

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Antalya'da havalar ısındı, koyun kırkımı başladı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte hayvancılar, koyunların yününü kırkmaya başladı.

Alanya ilçesinde her yıl Haziran ayı sonlarında yapılan koyunları kırkma işlemleri, geleneksel hale geldi. Çobanlar Derneği Başkanı Şükrü Çavuşoğlu tarafından organize edilen koyun kırkma etkinliği Söbü Çimen yaylasında yapıldı. Aşırı sıcaklardan dolayı koyunların yünleri, Antalya'dan gelen ekipler tarafından kırkıldı.