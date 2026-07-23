Antalya'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Antalya'da 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timi, 12 ayrı kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu olayı gerçekleştiren 2 şüpheliyi tespit etti.
Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
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