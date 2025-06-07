Antalya'da gerçekleştirilen "huzur" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla Muratpaşa ilçesinde 28 adrese eş zamanlı "Şafak-07 Huzur-3" operasyonu düzenledi.
Helikopter ve dron destekli operasyonda, 7 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 100 fişek, 129 tüfek kartuşu ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Huzur Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
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