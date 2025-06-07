Antalya\'da Huzur Operasyonu: 10 Gözaltı

Antalya'da gerçekleştirilen "huzur" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla Muratpaşa ilçesinde 28 adrese eş zamanlı "Şafak-07 Huzur-3" operasyonu düzenledi.

Helikopter ve dron destekli operasyonda, 7 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 100 fişek, 129 tüfek kartuşu ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.