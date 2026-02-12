Antalya\'da İki Araç Ateşe Verildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde benzin dökerek iki aracı ateşe veren şüpheli gözaltına alındı.
Bayındır Mahallesi'nde bir kişi park halindeki 2 araca benzin dökerek ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yanan otomobil ve panelvan araç söndürüldü, araçlar kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri elinde benzin bidonu bulunan Hüseyin A'yı gözaltına aldı.
