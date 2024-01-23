 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da anne karnında aynı damarları paylaşan ikiz bebekler hayata tutundu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da anne karnında aynı damarları paylaşan ikiz bebekler hayata tutundu

Antalya'da anne karnında aynı damarları paylaşan ikiz bebekler, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılan operasyonla hayata tutundu. Hamileliğin 23. haftasında ikizden ikize transfüzyon sendromu teşhisi konulan bebeklere, fetoskopik lazer fotokoagülasyon işlemi uygulandı. Operasyonun ardından bebeklerin gelişimi normale döndü ve sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiler. Aile, doktorların başarılı operasyonuyla mutlu oldu.

Antalya\'da anne karnında aynı damarları paylaşan ikiz bebekler hayata tutundu
23.01.2024 - 11:23,
Abone Ol

Antalya'da anne karnında aynı damarları paylaşan ikiz bebekler, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılan operasyonla hayata tutundu.

Sema Oğul'un hamileliğinin 23. haftasında yapılan kontrolde, kız bebeklerine ikizden ikize transfüzyon sendromu tanısı konuldu. Tek yumurta ikizlerinin anne karnında aynı damarları paylaştığı tespit edildi. Hamileliği sonlanma tehlikesi yaşayan Oğul, bunun üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvurdu.

Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu ve Prof. Dr. Cem Sanhal tarafından kontrolleri yapılan bebeklere anne karnında Türkiye'de sadece birkaç merkezde yapılan fetoskopik lazer fotokoagülasyon işlemi yapıldı.

Operasyonun ardından bebeklerin gelişiminin normale döndüğü belirlendi.

Oğul, hamileliğin 36. haftasında "Alya" ve "Lina" adını verdikleri tek yumurta ikizlerini sağlıklı bir şekilde kucağına aldı.

Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu, sendromun tek yumurta ikizlerinin yüzde 15'inde görülen bir hastalık olduğunu söyledi.

İkizden ikize transfüzyon sendromunun iki bebek için de ağır sonuçlar oluşturabileceğine dikkati çeken Mendilcioğlu, "Anne karnında özel bir operasyon yaptık. Sonuçların bu şekilde olması aile için de bebek için de gayet iyi oldu. Tedavi edilmemeleri halinde bebekleri kaybedebilir ya da doğduklarında nörolojik sekeller olabilirdi." dedi.

Anne Sema Oğul, doktorların başarılı operasyonuyla bebekleri sağlıklı dünyaya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Baba Şahin Oğul da zor günler yaşadıklarını ancak doktorlar sayesinde bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Hastane, Operasyon, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da anne karnında aynı damarları paylaşan ikiz bebekler hayata tutundu - Son Dakika


23:01
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi

Son Dakika
23:01 TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:07:14. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da anne karnında aynı damarları paylaşan ikiz bebekler hayata tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement