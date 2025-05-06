Antalya'da İnşaatta Düşme: 1 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da İnşaatta Düşme: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Antalya\'da İnşaatta Düşme: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Antalya'daki inşaatta kalıp söken Muhammed Mirrey, merdiven boşluğundan düşerek yaşamını yitirdi.

06.05.2025 12:09
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ANTALYA'da yapımı devam eden 5 katlı inşaatta bugün işe başlayan Muhammed Mirrey (26), 4'üncü katta kalıp söktüğü sırada merdiven boşluğundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı'nda yapımı devam eden 5 katlı inşaatta meydana geldi. Bugün işe başladığı inşaat halindeki binanın 4'üncü katında kalıp söken Muhammed Mirrey, henüz bilinmeyen nedenle merdiven boşluğundan düştü. Diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Muhammed Mirrey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mirrey'in cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muhammed Mirrey'in başka bir inşaatta çalıştığı, orada ödemelerde sıkıntı yaşadığı için amcasının oğlunun çalıştığı inşaatta bugün işe başladığı öğrenildi. Mirrey'in ölümü sonrası amcasının oğlu ile diğer işçiler büyük üzüntü yaşadı.

Ekiplerin olay yeri incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da İnşaatta Düşme: 1 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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