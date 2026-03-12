İstiklal Marşı'nın 105. Yılı Etkinlikleri

(ANTALYA) - İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulünün 105. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla hazırlanan etkinlikler, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliklerine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, kamu kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

AKM Aspendos Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada!" temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Başkan Vekili Özdemir, derece giren öğrencilere belgelerini takdim ederek, tebrik etti. Özdemir, "Bu milletin bağımsızlık iradesinin, inancının ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümünde; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet, minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliklerde, Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Asım'ın Nesli: İstiklal Ruhu" adlı gösteri sahnelendi. Daha sonra Özdemir ve Vali Şahin ile birlikte öğrenciler tarafından hazırlanan resim ve el sanatları sergisini gezdi.

Özdemir, bu güne özel öğrencilerin hazırladığı "İstiklalin Sesi" gazetesini inceledi.