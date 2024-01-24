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Antalya Büyükşehir Belediyesi İzcilik Kulüplerine Kış Mahalli Kampı Düzenledi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi İzcilik Kulüplerine Kış Mahalli Kampı Düzenledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İzcilik Federasyonu Antalya İl Temsilciliği işbirliğiyle yarıyıl tatilinde kentte faaliyet gösteren izcilik kulüplerine yönelik 'Kış Mahalli Kampı' düzenledi. Kampta, izciler çeşitli etkinliklere katıldı ve eğitimler aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İzcilik Kulüplerine Kış Mahalli Kampı Düzenledi
24.01.2024 - 16:25,
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, İzcilik Federasyonu Antalya İl Temsilciliği işbirliğiyle yarıyıl tatilinde kentte faaliyet gösteren izcilik kulüplerine yönelik "Kış Mahalli Kampı" düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde 5 gün süren kampa, dört izcilik kulübü, 30 lider ve 150 izci katıldı.

Kampta, izcilik il temsilcisi Adem Aydın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İzcilik Kulüp önderi Ersoy Ünal eşliğinde ve izci liderleri gözetiminde, bayrak töreni, çadır kurma, kamp ateşi yaktı ve istasyon etkinlikleri düzenlendi.

Geleneksel ve profesyonel okçuluk, akıl ve zeka oyunları, halat çekme, el işi atölyesi, izci düğümleri, dalış tanıtım istasyonu, sanal gerçeklik gibi aktivitelerde yer alan izciler, "Akran Zorbalığı" ve "Çocuk Hakları" konularında verilen eğitimlere de katıldı.

Kampa katılanlardan 15 yaşındaki Zeynep Polat, üç yıldır izcilik faaliyetlerinde yer aldığını, farklı kulüplerle beraber çadır kurup, kamp yaptıklarını ifade etti.

İzcilik il temsilcisi Aydın da 7-15 yaş arası 150 izcinin katıldığı kampın verimli geçtiğini, öğrencilerin dolu dolu ve eğlenceli yarıyıl tatili geçirdiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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