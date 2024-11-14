Antalya'da Kaçak Güzellik Merkezi Operasyonu

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Antalya'da güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP minibüsünde kaçak tıbbi işlemler yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurduğu internet sitesinde kendisini "güzellik uzmanı" olarak tanıttığı ve güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP minibüsünde tıbbi işlemler yaptığı belirlenen R.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Çolaklı'da olduğu tespit edilen şüpheliyi VIP minibüsünde yakaladı.

Minibüste ve R.G'nin ikametinde yapılan aramada güzellik işlemleri yapmaya yarayan çok sayıda tıbbi cihaz ve ilaç ele geçirildi.

Şüpheli ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan Antalya'da 2022 yılında, 44 yaşındaki Hicran Çukur, R.G'den güzellik merkezine çevirdiği minibüste yaptırdığı lazer işlemi sonucu yüzünde izler kaldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.