Antalya\'da Kaçakçılık Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, Kepez ilçesinde kaçakçılık yaptığını tespit ettiği şüpheliler E.İ. ve K.U.'ya ait üç depo ve araçta arama yaptı. Aramalarda, 2 bin 300 kaçak parfüm ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Erzurum'da bir grup genç, teravih namazına gelen çocuklara çikolata sürprizi yaparak onları sevindirdi. Ulu Cami'de namaz çıkışında ayakkabılıklara bırakılan çikolataları gören çocuklar, gençlerin dayanışma ve birlik mesajını anladı. Gençler, çocukların mutluluğu için böyle bir fikir ortaya attıklarını belirtti.
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, Dalaman'ın Gürköy ve Kargınkürü Mahallesi sakinleriyle buluşarak bölgenin sorunlarını dinledi. Aras, içme suyu sorununu çözme sözü verdi ve sosyal belediyecilik anlayışını vurguladı. Ayrıca, refakatçi evi ve çocuk kreşi gibi projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
Payas ilçesinde bir iş merkezinin 4. katında bulunan iş yerinde çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Halk Kütüphanesi'nden en çok kitap okuyanlara ödül verildi. Programda, 2023 yılında en çok kitap okuyanlar Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal tarafından ödüllendirildi. Kaymakam Bakkal, kitap okuma alışkanlığının erken yaşlarda kazanılmasının önemine vurgu yaparak, ödül alan kişilere teşekkür etti. Ödüller, çocuk, genç, yetişkin ve 65 yaş üstü kategorilerinde en çok kitap okuyanlara verildi.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Lalapaşa'ya bağlı Hacıdanişment köyünde yapılan devriye faaliyeti esnasında durdurulan araçta yapılan aramada 8 Suriye uyruklu göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan polis ekipleri, bir hafta içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Aynı zamanda çeşitli suçlardan aranan 107 kişi de yakalandı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 19-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri asayiş uygulamalarıyla başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda askerlik hizmeti yapmakta olan bin 305 askere bilgi aktarımı gerçekleştirdi. 'Narko Rehber, Uyuma ve Narvas Uygulaması' projesi ve narkotikpolisianne.com web sitesi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Beşiktaş'taki 'Nusr-Et' isimli restorana yönelik silahlı saldırıya ilişkin düzenlenen 'Mahzen 22' operasyonu ile 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konuldu.
Sakarya'dan Hatay'a gelen hayırsever Cemil Kurtuldu, depremin yaralarını sarmak için konteyner kentlerde yaşayan ailelere 1 milyon TL'lik Ramazan yardımında bulundu. Kurtuldu, İskenderun ilçesinde 300 çocuğa bayram elbisesi dağıttı. Deprem bölgesine yardım ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Kurtuldu, enkazda kurtarma çalışmalarına katıldıklarını ve Ramazan ayında da Hatay'a, İskenderun'a ve diğer köylere yardım ettiklerini söyledi.
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