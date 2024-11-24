Antalya\'da Kadın Ambulans Ekipleri Zorlu Görevlerine Devam Ediyor

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ANTALYA'da acil tıp teknisyenleri (ATT) Vildan Güleç (30), Merve Çetin (32) ve Gülşen Akgün (39) birlikte 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapıyor. 3 kadın sağlık personeli diğer meslektaşları gibi zorlu vakalara hızla müdahale etmek için her an teyakkuz halinde bekliyor. Vakalara ortalama 5 dakikada ulaştıklarını belirten Vildan Güleç, "Bize olay yerinde 'Neden siz geldiniz, erkek personel yok mu?' diyorlar" dedi.

Kentte 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda aynı vardiyada görev yapan Vildan Güleç, Merve Çetin ve Gülşen Akgün'den oluşan ekip, hayat kurtarmak için zamanla yarışıyor. Zorlu vakalara dahi 5 dakika gibi kısa sürede ulaşan ekip aldıkları başarılı eğitimlerle görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışıyor. Birlikte 24 saat boyunca aynı vardiyada çalışan kadın sağlıkçılar, istasyon içinde yemek, temizlik ve yapılması gereken görevleri de iş bölümü yaparak paylaşıyor.

'İSTASYONDAN 90 SANİYE İÇİNDE ÇIKIŞ YAPIYORUZ'

3 kadın bir arada çalışmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten istasyon sorumlusu Vildan Güleç, "24 saat boyunca burada aile gibi de oluyoruz. Yemeğimizi ve temizliğimizi hep beraber yapıyoruz. Vakalara birlikte gidiyoruz, bilgisayar işlerimiz de oluyor. Hepsini iş bölümü yaparak hallediyoruz. Vakalara 90 saniye içerisinde çıkış yapmamız gerekiyor. Varış sürecimiz trafikle beraber 4-5 dakika sürüyor. 3 kadın çalışmak çok güzel bir duygu. Bazen vakalarda yadırganabiliyoruz. Taşıma vakalarında 'Niye 3 kadın geldiniz. Erkek personel yok mu?' gibi tepkiler alıyoruz" diye konuştu.

'BİZ DE ERKEKLERLE AYNI EĞİTİMİ ALDIK, YAPABİLİYORUZ'

Vakalara en kısa sürede gittiklerini belirten Gülşen Akgün, "Sabah hep beraber ambulansımızın rutin işlerine baktıktan sonra kahvaltımızı yapıyoruz. Bize anons geçildiği anda vakalara en kısa sürede ulaşmaya devam ediyoruz. Her an vakaya hazır olmak zorundayız. Yemek yiyor ya da çay içiyor olsak bile elimizdekileri bırakıp hemen çıkıyoruz. Daha sonra vakaları kayıt altına alıyoruz. Vaka sayımız değişiyor ama günde ortalama 10 vakaya bakıyoruz. Vakalara genelde taşıma amaçlı çağrılıyoruz. 3 kadın gittiğimiz zaman da 'Siz niye 3 kadın geldiniz, biz erkek bekliyorduk. Hastamızı kim taşıyacak?' şeklinde sorularla karşılaşıyoruz. Fakat biz üstesinden geliyoruz. 3 kadın, erkekler nasıl yapıyorsa görevimizin üstesinden geliyoruz. Sonuçta aynı eğitimleri aldık. Yapabildiğimizi sonra fark ediyorlar. Kendimizi daha özgür ve rahat hissediyoruz. Erkek arkadaşlarımızla da çalışmak güzel ama kadınlar olarak daha iyi anlaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'TRAFİKTE KADIN AMBULANS ŞOFÖRÜ GÖRÜNCE MUTLU OLUYORLAR'

Ambulans şoförü Merve Çetin de "Ambulans sürücüsü olduğum için sabah ilk iş aracın kontrollerini yapıyorum. Vakaya hazır şekilde olmasını sağlıyorum. Aracı ben kullandığım için eksiklerini devamlı olarak kontrol etmek zorundayım. Kadın sürücü olduğum için toplumdan güzel tepkiler alıyorum fakat olumsuzlar da oluyor. Tüm araç sürücülerinin fermuar şeklinde ambulansa yol açması gerekirken, bazı sürücüler yol vermeyebiliyor. O esnada tepe lambam açık şekilde anonsla kendilerini ikaz ediyorum. Ekip arkadaşlarımın ve hastanın can güvenliği bana emanet olduğu için en dikkatli şekilde sağlık kuruluşuna ulaştırıyorum. Tabii ki hızlı olmalıyız ama dikkat etmek şart. Trafikte ilerlerken kadın ambulans şoförü görünce mutlu oluyorlar" dedi.

Haber: İrem GÜNEYBAZ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,